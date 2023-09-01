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Известия.ru

В Польше назвали «Ланцеты» кошмаром для ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Interia: российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» из арсенала ВС РФ стали большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в среду, 30 августа, высказал обозреватель польского портала Interia Филип Мельчарек.

«Военные аналитики не сомневаются, что дроны «Ланцет» являются одними из лучших устройств такого типа в мире», — подчеркнул он.

В публикации отмечаются главные преимущества российских беспилотников, такие как высокая мобильность, отличная маневренность и точность наносимых ударов. «Ланцеты» могут поднимать в воздух до 3 кг взрывчатки — этого достаточно, чтобы уничтожать танки и бронемашины.

На сегодняшний день массовое применение данных аппаратов не представляется возможным из-за их высокой стоимости, но даже так они внушают ужас противникам. Впрочем, если удастся наладить поставку комплектующих для БПЛА из Китая, число «Ланцетов» в зоне боевых действий может резко возрасти.

Российские дроны «Ланцет» подтвердили свои выдающиеся характеристики в ходе спецоперации. Так, 29 августа в распоряжении «Известий» появились кадры боевого применения аппаратов по орудиям ВСУ.


В начале августа президент РФ Владимир Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов». Во время встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым глава государства отметил, что аппарат наносит мощный удар, при котором не только загорается любая военная техника, но также взрываются ее боекомплекты.

«Ланцет» производит компания ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»). Он оснащен несколькими типами систем наведения, телевизионным каналом связи, который передает изображение выбранного объекта, что подтверждает успешность поражения цели в радиусе до 40 км.

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Чемезов Сергей
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