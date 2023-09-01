Гроза для FPV-дронов: "Тайфун-ВДВ" вооружили обновленной "зушкой"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вариант бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", вооруженный модернизированной зенитной установкой ЗУ-23/30М1, был показан во время проведения в августе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), эта боевая машина предназначена для выполнения большого количества задач. Например, с ее помощью возможно осуществлять прикрытие от атак с воздуха, в том числе от применяемых противником малоразмерных беспилотников различных типов, а также вести поражение наземных целей.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Установленное оборудование позволяет это делать в нескольких режимах, в том числе автоматическом, в движении и в темное время суток.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Применяемые боеприпасы с программируемым подрывом значительно повышают эффективность. При необходимости оператор, снабженный тактическими очками дополненной реальности, может управлять установкой с помощью выносного пункта, удалившись от нее на расстояние в сто метров, что обеспечит экипажу более высокий уровень безопасности.