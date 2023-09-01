Военные эксперты рассказали, почему F-16 не помогут Украине

Главная проблема с истребителями F-16 на Украине — нехватка подготовленных и владеющих английским летчиков и обслуживающего персонала, пишет NYT. Эффективность F-16 также будет ограничена российскими современными истребителями, созданными для борьбы с натовской авиацией.

Лара Джейкс (Lara Jakes), Эрик Шмитт (Eric Schmitt), Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff)

Украина хочет срочно получить истребители, и это демонстрирует ее обеспокоенность по поводу боевых действий против России. Но у Запада свой политический календарь, а на подготовку летчиков и техников уйдет много времени.

Истребители F-16 будут поставлены на Украину не раньше будущего года. Но это не разубедило президента Владимира Зеленского, который на прошлой неделе в Нидерландах влез в кабину одного такого самолета, сделав краткую остановку в своем европейском турне, во время которого он коллекционировал обещания поставить такие самолеты в кратчайшие сроки.

Зеленский прибыл в Данию и похвалил ее правительство за то, что оно "помогает Украине стать непобедимой", пообещав отправить 19 самолетов. В Афинах Зеленский сказал, что предложение Греции подготовить украинских пилотов "поможет сражаться за свободу". Вернувшись в Киев, Зеленский за несколько дней получил обещания от нескольких стран либо поставить F-16 (возможно, их будет более 60), либо провести обучение пилотов и техников.

"Это важно и необходимо", — сказал Зеленскому в Киеве премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Store), объявляя о том, что его правительство в будущем отправит на Украину неназванное количество таких самолетов (может, 10, а может, меньше).

Это был весьма примечательный круг почета в гонке за современными истребителями, которые, как признал даже украинский министр обороны, вряд ли будут участвовать в боевых действия до будущей весны. И даже тогда на них смогут летать лишь те немногие пилоты, которые достаточно хорошо владеют английским. Украинское контрнаступление этим летом продвигается очень медленно, и высокопарные заявления Зеленского о поставках F-16 являются косвенным признанием того, что длящийся полтора года вооруженный конфликт на Украине может затянуться.

Эти заявления также сигнализируют о том, что Зеленский просто зациклился на этом самолете, который является более быстрым, мощным и универсальным имеющихся у Киева истребителей. Но почти сразу начались дебаты о том, насколько это поможет Украине вести боевые действия. F-16 применяется как в наступлении, так и в обороне. Он может вылететь на задание за считанные минуты и оснащен оружием для уничтожения ракет и самолетов противника.

Украина утверждает, что эти самолеты изменят положение дел на фронте. Однако американские официальные лица уже давно заявляют, что танки, боеприпасы, и прежде всего хорошо подготовленные сухопутные войска гораздо важнее в этом вооруженном конфликте, где боевые действия ведутся главным образом на земле. Западные самолеты дороги, а на подготовку и обучение достаточного количества летчиков, обеспечивающих прикрытие с воздуха, уйдут годы.

Требуя поставить истребители, Украина также чувствует, как тикают политические часы, о чем говорят бывшие и действующие официальные лица в Киеве и Вашингтоне. Зеленским движет желание получить как можно больше самолетов F-16 до начала выборов в Европе и США, так как после них обещавшие истребители страны могут передумать.

Нидерланды, например, пообещали передать Украине целых 42 F-16, которые она выводит из состава своих ВВС. Но в ноябре там пройдут парламентские выборы.

Наибольшую озабоченность вызывают Соединенные Штаты, где ослабевает решимость республиканцев направить десятки миллиардов долларов в помощь Украине. Бывший президент Дональд Трамп, ставший главным претендентом на выдвижение от республиканцев, заявил в июле, что заставит Зеленского подписать мирное соглашение, сказав ему: "Хватит, ты должен заключить сделку".

"Украинцы прекрасно помнят о политической неопределенности в США, а также во всей Европе, — сказал сенатор-демократ из Коннектикута Ричард Блументаль (Richard Blumenthal), который встречался с Зеленским в Киеве после его возвращения из европейского турне. – Одна из целей здесь – добиться принятия четких и однозначных обязательств".

По его словам, Зеленский на встрече с ним не обсуждал напрямую американские выборы, которые состоятся в будущем году. В состав делегации также входили сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (Lindsey Graham) и сенатор-демократ из Массачусетса Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren). Встреча проходила в подвале киевского отеля "Интерконтиненталь" во время воздушной тревоги. В телефонном интервью Грэм сказал: "Чем больше будет поставлено до ноября 2024 года, тем лучше, потому что этим самолетам не будут угрожать превратности американской политики".

Пока администрация Байдена не обещает отправлять на Украину F-16 из своего авиапарка. Правда, на прошлой неделе она объявила, что будет готовить пилотов на авиабазах в Техасе и Аризоне, начиная с сентября.

Ожидается, что на подготовку украинских летчиков уйдет минимум четыре месяца, потому что F-16 – более современные самолеты, чем те, на которых они летали и к которым привыкли. Им предстоит изучить тактику действий и бортовое оружие, которое они не применяли ранее. Еще больше времени может понадобиться на обучение их английскому языку, чтобы они могли читать инструкции, а также поддерживать связь с авиадиспетчерами и инструкторами. Бортовая радиоэлектроника на этих самолетах, включая надписи на кнопках, на английском языке.

Есть еще одна помеха в планах поставки самолетов. Соединенные Штаты должны дать разрешение другим странам на отправку на Украину самолетов американского производства. Администрация Байдена просигнализировала Дании, Норвегии и Нидерландам, что даст добро на передачу. Однако новый президент может отменить эти соглашения, если самолеты еще не будут отправлены.

Некоторые источники, поделившиеся информацией на условии соблюдения анонимности, сообщили, что не уполномочены обсуждать данные вопросы публично.

Бывший высокопоставленный руководитель из администрации Байдена сказал, что заявления Зеленского об F-16 имеют целью зафиксировать обязательства Запада на тот случай, если из-за медленных темпов контрнаступления политическая поддержка среди союзников пойдет на убыль.

Чувствуется, что Зеленский очень торопится. Он не только совершает дипломатические набеги, но и часто говорит об F-16. В августе во время своих вечерних выступлений он как минимум восемь раз упоминал эти истребители, дав прогноз, что присутствие этих самолетов в небе Украины позволит одолеть российскую армию. Официальные лица в Киеве даже воспользовались гибелью в авиакатастрофе одного из своих прославленных летчиков, чтобы подчеркнуть острую потребность в F-16 для победы над Россией.

Привлекательность этих истребителей в том, что их много. F-16 находятся на вооружении в ВВС многих европейских стран, а те постепенно избавляются от них, переходя на более современные F-35. Таким образом, они есть в больших количествах, для них на Западе создана ремонтная база и система снабжения, а также есть программы обучения, что позволит эксплуатировать эти машины еще много лет.

Но непосредственная проблема с принятием обещанных F-16 на вооружение — не в самих самолетах, а в нехватке подготовленных и владеющих английским языком летчиков и обслуживающего персонала.

Бывший высокопоставленный офицер ВВС США рассказал, что для обслуживания, заправки и обеспечения каждого F-16 всем необходимым нужно от восьми до 14 человек из технического состава, в зависимости от того, сколько аэродромов будет использовать такой самолет. Он заявил, что обучение технического персонала занимает примерно столько же времени, сколько и обучение летчиков.

По словам американских представителей, пока всего восемь украинских пилотов достаточно хорошо владеют английским языком и обладают опытом управления боевыми самолетами, чтобы начать обучение в Дании на F-16. По меньшей мере, еще 20 летчиков начнут в Британии изучение английского языка.

Даже тем летчикам, которые хорошо освоили советские МиГ-29, составляющие большую часть украинского авиапарка, придется учиться летать на F-16 по принципу управления с помощью дроссельного рычага и ручки управления. Это такая система, которая позволяет им переходить от нанесения бомбовых ударов по наземным целям к воздушному бою, не убирая руки с рычагов управления.

С такой системой легче осуществлять переход, чем на МиГ-29, но ее все равно надо освоить, а это требует времени.

"Все это отнимает время, и вряд ли можно говорить о завершении до конца года", — сказал 18 августа командующий американской авиацией в Европе генерал Джеймс Хекер (James B. Hecker) репортерам в Университете Джорджа Вашингтона.

Один американский советник заявил, что Украина сможет задействовать первые F-16, как только летчики получат соответствующее разрешение, обучившись выполнению самых разных боевых задач в обороне и наступлении. На F-16 используется самое современное оружие, и, если оно будет применяться, пусть даже периодически, России придется выделять ценные ресурсы для отслеживания истребителей и борьбы с ними.

Тем не менее, эффективность F-16 будет ограничена российскими средствами ПВО и современными истребителями, созданными специально для борьбы с натовской авиацией.

"В ближайшей перспективе они немного помогут, но панацеей не станут", — сказал генерал Хекер.

Американские руководители отмечают, что F-16 важны по другим причинам. С их появлением укрепится боевой дух украинских солдат, и это будет сигнал о том, что ВВС Украины переходят на машины натовского калибра. А еще это будет важный устрашающий сигнал для Москвы. F-16 удержат ее от будущих нападений, когда вооруженный конфликт закончится.

Американское руководство неоднократно заявляло, что поставки F-16 на Украину — в большей степени для будущего, чем для настоящего.

"Стратегия Путина явно состоит в том, чтобы продержаться дольше Америки, переждать ее. Он рассчитывает, что ей не хватит силы воли или оружия, чтобы продолжать начатое", — сказал Блументаль.

Он добавил: "Есть, если можно так выразиться, разница между согласием на поставку и реальной доставкой самолетов. Но цель в том, чтобы сократить эту разницу, чтобы F-16 как можно быстрее оказались на поле боя".