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ТАСС

Для зоны спецоперации разработали всесезонный бункер-укрытие на "лыжах"

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Доргеотех
Первый сборный мобильный бункер производства ООО «Доргеотех».
Источник изображения: dorgeoteh.ru

Гендиректор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов сообщил, что ведется работа по включению бункеров для защиты личного состава ВС РФ в гособоронзаказ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские специалисты разработали версию мобильного бункера-укрытия, оборудованного специальными "лыжами" для транспортировки волоком по земле и снегу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"Нашими специалистами разработано новшество - мобильный бункер на "лыжах", сделанных из круглого металлического профиля с закруглением как у санок. Бункер, оборудованный данным устройством, отличается повышенной устойчивостью. Также "лыжи" предназначены для перемещения фортификационного сооружения по земле, чтобы тянуть его за собой волоком, а не грузить на транспортное средство. Для перевозки изделия не нужен подъемный кран или дополнительные механизмы, достаточно даже квадроцикла. Бункер на "лыжах" также предназначен для эксплуатации в зимний период, но для зимы мы планируем сделать "лыжи" пошире", - заявил Девятилов.

По его словам, изделие создано с учетом пожеланий российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. "Допустим, привезли бункер на передовую, а там у военнослужащих появилась необходимость сдвинуть сооружение на несколько сотен метров. Теперь они могут просто зацепить бункер лебедкой, а потом легко и быстро отволочь его на короткое расстояние. Все эти нововведения изготовлены в ответ на пожелания, просьбы наших военнослужащих, участвующих в СВО", - сказал специалист.

Девятилов также сообщил, что ведется работа по включению бункеров для защиты личного состава Вооруженных сил РФ в гособоронзаказ. "Сейчас идет много согласований. В будущем изделия пройдут госкомиссию, в дальнейшем планируется применять их в зоне спецоперации", - подчеркнул он.

Гендиректор компании "Доргеотех" отметил, что мобильные бункеры становятся все более комфортными для использования. "Постоянно ведем работу над совершенствованием наших изделий, повышением комфортности: повесили откидные полки, крючки. Сделали крепления для того, чтобы можно было повесить веревки для сушки белья. Все эти мелочи очень нужны и важны для наших военнослужащих, которые находятся постоянно в зоне боевых действий", - заявил Девятилов.

Мобильное убежище способно единовременно вместить 18 человек для кратковременного пребывания, для долговременного - 9 человек. Масса бункера - 1,8 тонны, диаметр - от 2 до 2,2 м, длина - 4,5 м. Убежище может отапливаться при помощи печи. Бункер способен защитить военнослужащих от поражения осколочно-фугасными снарядами. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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