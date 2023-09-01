КНДР провела учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием

Корейская народная армия (КНА) в рамках учений нанесла удары тактическим ядерным оружием, имитируя ликвидацию командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Об этом 31 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В Пхеньянском международном аэропорту ракетчики запустили две тактические баллистические ракеты к северо-восточному направлению, которые взорвались на высоте 400 м неба над целью — островом, успешно выполнив задание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения в ночь на 31 августа стали ответом на действия американской и южнокорейской сторон. Так, накануне США выпустили в небо над Японским и Желтым морями сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B, который вместе с истребителями Южной Кореи провел учения.

«Это не что иное, как признание возможного ядерного превентивного удара по нашей республике уже установленным фактом», — добавили в ЦТАК.

Ранее, 30 августа, агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Уточнялось, что запуск ракеты, предположительно, является ответной реакцией на совместные учения Южной Кореи и США.

25 августа постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что США сами угрожают безопасности в северо-восточной Азии, хотя пытаются отвлечь всех от этого, в том числе созывая заседание Совета Безопасности ООН по вопросам нераспространения в КНДР. Постпред РФ отметил, что Вашингтон совместно с Токио и Сеулом на регулярной основе нагнетают обстановку вокруг Корейского полуострова и соседних стран.

До этого, 21 августа, Ким Чен Ын инспектировал запуск крылатых ракет на борту корабля ВМС Корейской народной армии. Уточняется, что учения направлены «на выполнение боевой задачи в условиях реальной войны».