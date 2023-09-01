США зря ввязались в борьбу против России. Их поражение предопределено

Вашингтону не стоило развязывать войну против Москвы, пишет Hürriyet. США "погнались за двумя зайцами, Россией и Китаем", но "ни одного не поймают и сами станут добычей". Россия может дать отпор Соединенным Штатам и покончить с их гегемонией, отмечает автор статьи.

Военный конфликт между Россией и Украиной должен был закончиться за одну неделю. Прошел год, а столкновениям нет конца. Боевые действия не только не завершаются, неясно также, куда будет развиваться этот кризис.

Намерение Вашингтона, спровоцировавшего Москву и толкнувшего ее в огонь, известно: оправдываясь российской спецоперацией, установить американскую гегемонию над всей Европой и окружить Россию и Китай. А кроме того, поставить весь ЕС в зависимость от себя, приняв в НАТО остальные европейские страны и, что еще важнее, – не позволив Евросоюзу создать собственную армию.

Буквально несколько лет назад президент Франции заявил, что "мозг НАТО умер". Благодаря шагам США стало видно, что на самом деле умер мозг ЕС и европейцы стали зависеть от Америки во всем.

Сегодня в странах ЕС расходы домохозяйств только на энергию (электричество и природный газ) превышают пять тысяч евро. Уже сейчас ясно, что, если российско-украинский военный конфликт затянется, завтра будет еще хуже.

Турция, несмотря на членство в НАТО, поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, потому что Турция – единственная страна альянса, которая может вести переговоры с Москвой.

Этот успех Анкары во внешней политике обеспечил функционирование "зернового коридора" в течение определенного времени и, таким образом, предотвращение голода, особенно в африканских государствах.

Такая позиция Турции показывает место и важность "мирного коридора", который может возникнуть в будущем.

Хотя США взяли ЕС под свой контроль, мир, очевидно, движется в сторону многополярности. В новом миропорядке, который возникнет, Турция также будет иметь право голоса в глобальных балансах сил.

Соединенные Штаты заставляют все европейские страны, в том числе Германию, делать то, что они хотят, но, как видно, Турция им не по зубам. Наша страна продолжает свою независимую политику невзирая на США и НАТО.

Вашингтон, видя, что он утрачивают роль мирового жандарма, под влиянием этих амбиций желает превратить российско-украинский военный конфликт в войну НАТО против России.

В таком случае Москва, как она заявила, применит ядерное оружие.

Понятно, что Россия не блефует, ведь даже кошка, если вот так загнать ее в угол, превратится во льва.

Обстановка накаляется не только на европейском фронте, но и в Тихом океане. США гонятся одновременно за двумя зайцами, Россией и Китаем. В результате ни одного не поймают и сами станут добычей.

Если американские выборы выиграет Трамп или кто-то вроде него, то США спрячутся в своей скорлупе, и мир сделает глубокий вздох облегчения.

Если к власти в США вновь придет Байден с его менталитетом (глубинным государством), то мир ждут большие опасности.

В таком случае Соединенные Штаты на фоне утраты их однополярной гегемонистской власти ничего не стоит играть с огнем.

Тогда-то и разразится настоящий гром!

Автор: Фуат Бол (Fuat Bol)