Поражение морских целей в виде быстроходных военных катеров ВФУ демонстрирует, как растет эффективность нашей авиации, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. Так он прокомментировал новость о том, что российские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-30СМ за 30 августа уничтожили как минимум пять катеров с украинским десантом в Черном море.

«Киевский режим продолжает свои террористические атаки на Крым. Видимо, ночью они опять хотели провести какую-то свою акцию, но ее оперативно вскрыли. По некоторым данным, работали самолеты Су-24 и система «Гефест», — отметил эксперт.

По его словам, российским военным потребовалось всего несколько минут, чтобы от момента обнаружения катеров получить указания на сброс бомб.

«Это показывает, как растет эффективность нашей авиации. Ведь нужно было рассчитать, где катера окажутся, вычислить район и туда скинуть бомбы на опережение. Это очень важное событие для морской авиации», — подчеркнул Болтенков.

По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации 30 августа вооруженные формирования Украины потеряли до 760 бойцов ВФУ и 56 единиц техники, включая артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также AS-90 производства Великобритании.

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