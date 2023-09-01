Как обучают и готовят к службе четвероногих помощников саперов

Мины и самодельные взрывные устройства всё активнее используются в ходе многочисленных войн и вооруженных конфликтов. Как результат — этими «адскими машинками» замусорены целые страны. Только с начала специальной военной операции российские саперы очистили от украинских мин несколько сотен квадратных километров. И это даже не половина опасных территорий. Важнейшую помощь саперам оказывают минно-разыскные собаки. Корреспондент «Известий» побывал в Межведомственном учебном центре инженерных войск и своими глазами увидел, как идет подготовка четвероногих «миноискателей», а также узнал, почему собаки гораздо эффективнее любых технических средств.

Школа минной борьбы

— В мире уже много технических средств для поиска боеприпасов, но собака — это универсал: она чувствует запах независимо от внешнего вида взрывного устройства. Железо, дерево, пластмасса — ей без разницы, что искать, — рассказывает нам командир отделения вожатых служебных собак Виктор.

66-й Межведомственный учебный центр инженерных войск — уникальная воинская часть. На ее базе готовят специалистов, способных находить и обезвреживать различные взрывные устройства — от обычных противопехотных мин до самодельных «адских машинок». Поэтому на эмблеме 66-го МУЦ изображен меч, разрубающий гранату с фитилем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Центр оснащен по последнему слову технику. К примеру, здесь есть специальные городки, имитирующие боевые позиции, различные техногенные объекты и жилые зоны. Тут же находятся образцы вооружения и военной техники и даже гражданские автомобили. Специальные классы и площадки, где военнослужащих обучают эксплуатировать сложное высокотехнологичное оборудование — газоанализаторы, миноискатели и даже роботов-саперов.

И конечно, в 66-м МУЦ — огромная база различных взрывоопасных предметов и взрывчатых материалов. С ее помощью будущие специалисты учатся искать взрывные устройства и, конечно, обезвреживать их максимально безопасно для себя и окружающих.

Одно из важнейших направлений работы центра — подготовка минно-разыскных собак и их вожатых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Технические средства поиска узкоспециализированы, — рассказывает Виктор. — Металлоискатели работают по железу, газоанализаторы — по запаху. А вот собака — это инструмент для комплексного поиска. Она ищет даже мельчайший концентрат запаха, исходящий из-под земли на глубине до 60 сантиметров. Это уже совершеннее миноискателя и газоанализатора. И работать с ней не так трудно, как с техническими средствами.

Боевая пара

Мы находимся в специальном учебном городке, где готовят минно-разыскных собак. Сейчас на полигоне тренируются два молодых «бойца» — пес по кличке Урсик и его боевая подруга Рика. У остальных хвостатых курсантов время прогулки. Собаки вместе со своими проводниками идут по специальному кругу. Дисциплина тут железная — никто не рвется с поводка. Могут только аккуратно покоситься в нашу сторону, не более того.

— В инженерных войсках мы используем в основном немецких овчарок. Это универсальные собаки, умные, — рассказывает специалист 66-го МУЦ. — Есть и лабрадоры. У них очень хорошо на генетическом уровне развит нюх. Работают они и как водолазные собаки. Бельгийские овчарки тоже используются как поисковики, но у них более агрессивное поведение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Урсик и Рика — это еще молодые «курсанты». Одному два с половиной, а второй два года. По словам сопровождающих нас специалистов центра, чтобы подготовить минно-разыскную собаку, нужно несколько лет. Сначала ей прививают навыки из общего курса управления собакой. Это может занять до полугода, в зависимости от навыков кинолога. На то, чтобы собака была готова действовать в боевых условиях или на специальных задачах, нужно еще не менее года ежедневных дрессировок.

— Урсик еще молодой. Утром, пока из него все «бесы» не выйдут, пока не набегается и не наиграется, работать не начинает, — смеется его проводник.

Вот и с нами собаке очень хочется пообщаться, поиграть. Его любимая игрушка — красный резиновый шарик. В какой-то момент пес подходит, ложится на мои ноги и тянет морду, со сжатым в зубах шариком. Так он предлагает мне с ним поиграть — начать вырывать игрушку, а он будет сопротивляться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Урсик чувствует, что вы понервничали. У вас пошел адреналин и участилось сердцебиение. И он так хочет помочь снять стресс, — объясняет мне поведение собаки ее проводник. Действительно, буквально за несколько минут до этого я пережил неприятность.

А вот напарница Урсика, Рика, более стеснительная. Она жмется к своему проводнику, и ее очень смущает телекамера. Пробегая полосу препятствий, Рика постоянно косится на этот странный и пугающий ее объект и даже старается от него отбежать.

В паре всегда работают «мальчик» и «девочка».

— Если собаки одного пола, это вызывает конфликт между ними, — говорит нам Виктор. — А если в паре работают «мальчик» и «девочка», выполнять задачи проще. Их можно держать вместе, с ними можно рядом ходить — у них не будет никакого агрессивного интереса друг к другу. А вообще дрессировать «девочек» легче. Между дрессировщиком мужского пола и кобелем будет напряженный контакт в работе.

Путь воина

Тренировка Урсика и Рики сегодня достаточно насыщенная. Сначала им надо пройти специальную полосу препятствий. Потом отдельная работа на учебном минном поле, затем на объекте, имитирующем железную дорогу, а потом и на макетах техники. В завершение обе собаки примут участие в комплексной тренировке с бойцами группы разминирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Минно-разыскные собаки работают в сложных условиях, в том числе и под огнем противника. Поэтому они должны иметь навыки преодоления различных препятствий и при этом не отрываться от своих проводников.

Полоса препятствия для четвероногих миноискателей похожа на ту, что строят для людей. Это различные узкие мостики, натянутая проволока, под которой надо проползать, лестницы, а также стенки, куда надо запрыгивать.

Важная задача — научить собак не бояться взрывов и выстрелов.

— Любой посторонний шум может помешать собаке работать, — объясняет нам командир отделения вожатых служебных собак Виктор, — Мы приучаем собаку не бояться взрывов, например, небольшими хлопками петард или звонкими ударами по каким-нибудь металлическим предметам. Собака постепенно привыкает к раздражающим звукам рядом с собой и на расстоянии. В нашем центре утилизируют боеприпасы. Это способствует подготовке собаки к громким взрывам и другим звукам. Стрельбы, которые проводятся в нашей части, тоже помогают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Найти и обезвредить

Мы идем по специальному инженерному полигону, который имитирует городскую застройку. Здесь есть небольшие жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. На этом объекте группы разминирования учатся работать в городских условиях.

В составе отряда несколько бойцов с миноискателями, а также две минно-разыскные собаки. Бойцы тщательно осматривают местность. В случае возникновения сигнала изучать подозрительный объект отправляют собаку. Бывает и наоборот. Собака чувствует мину раньше, чем миноискатель.

— В 2019 году мы ездили с Институтом инженерных войск на испытания, когда изобрели новый газоанализатор, который улавливает молекулы взрывчатых веществ. Было закопано пять мин, собака нашла все. Прибор нашел только три, — рассказывает нам военнослужащий-проводник.

Сегодня на тренировке макет мины был спрятан в подкрылке машины. Урсик почувствовал самодельное устройство чуть раньше, чем боец с миноискателем «Коршун», и начал привлекать внимание проводника. Группа остановилась и прикрыла сектора. Теперь надо, чтобы собака точно подтвердила, что в машине спрятано СВУ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Урсик тщательно обнюхивает переднюю часть и ложится рядом с колесом. Это значит, что мина спрятана именно в этом месте.

— На этом этапе в работу вступает командир группы. Он осматривает СВУ и принимает решение, что делать. Извлечь, попытаться обезвредить, просто обозначить или подорвать объект, — объясняет нам специалист 66-го МУЦ.

Урсик и Рика еще только осваивают свою специальность. Но их четвероногие коллеги уже выполняют боевые задачи. Российские минно-разыскные собаки участвовали в разминировании сирийских городов Пальмира и Алеппо, помогали военнослужащим Лаоса в поисках мин в джунглях. А сейчас они работают в зоне специальной военной операции, где также спасают жизни мирных людей от мин и самодельных взрывных устройств, которые с таким удовольствие ставили украинские боевики.

Алексей Рамм