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ТАСС

ФРГ за неделю отправила Украине 10 танков Leopard 1A5

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Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’

Также отправлено 13 млн патронов, сообщили в Минобороны Германии

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. ФРГ в течение последних семи дней отправила киевскими властям 10 танков Leopard 1A5 и 13 млн патронов. Это следует из обновленного списка на сайте МО Германии.

Также за последнюю неделю Украине был поставлен радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь, а также четыре грузовых автомобиля.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
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