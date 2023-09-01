Польша превращается в Укрополию. И управлять ей будут методами Зеленского

Польша становится Укрополией, пишет Myśl Polska. Этим новообразованием будут управлять методами, успешно опробованными Зеленским, - полицейским террором, запретом оппозиции, арестами, ограничением прав. Идет активная украинизация политической системы государства, которое перестало быть польским.

Конрад Ренкас

Референдум уже стал медийным фактом, и то, что предложенные партией "Право и справедливость" (ПиС) демагогические вопросы стали публично обсуждаться, уже является успехом спин-докторов правящей партии.

Четыре заявленные вопроса референдума на самом деле являются лишь предвыборными лозунгами, поэтому можно констатировать, что ПиС удалось сфокусировать предвыборные дискуссии на темах, которые считаются для команды Ярослава Качиньского удобными.

Вопрос, которого не оказалось в списке

Данная тактика, конечно же, чревата определенным риском. Избиратели могут и не понять, что от них на референдуме требуется четырежды сказать "нет". Смущение, например, вызывает, вопрос повышения пенсионного возраста, который, вопреки намерениям ПиС, может быть воспринят как официальная поддержка идее заставить поляков работать как минимум до семидесяти лет, которая в нашем стареющем обществе вызывает исключительно негативные эмоции, особенно среди избирателей "Объединенных правых". Однако Качиньского, по всей видимости, убедили, что такие нюансы можно будет объяснить народу в рамках напористой пропагандистской кампании, то есть сделать так, как обычно. Между тем, единственный действительно актуальный вопрос референдума на тему релокации должен звучать так: "Хотите ли вы, чтобы украинские релоканты вернулись на Украину?"

Снимают флаги, но продолжают поддерживать бандеровцев

Еще более типичным явлением является отсутствие связи между заявленными темами референдума и реальной политикой ПиС, направленной на самом деле на вывод государственных средств в образующие сложную сеть зависимые компании, а также на массовый прием иммигрантов (не только с Украины, но и из Азии). Однако пропаганда ПиС редко соприкасается с действительностью, поэтому гадать о дальнейших направлениях политической деятельности этой партии, руководствуясь лишь ее декларациями, не имеет никакого смысла. Это как со снятием украинских флагов с общественных зданий – еще одним реверансом в сторону электората, не имеющим никакого отношения к по-прежнему прокиевской позиции властей Третьей Речи Посполитой. Сейчас они, конечно же, нахмурят бровки, погремят сабельками, может даже вполголоса пробормочут что-нибудь на тему Волыни, но миллиарды из польского бюджета и польское оружие будут предоставляться Украине по первому ее требованию, а польские границы останутся открытыми для украинских переселенцев и украинских товаров (в том числе произведенных на бывших государственных, а сегодня уже распроданных олигархам и международным концернам предприятиям). Максимум, чего можно ожидать от писовцев, это притворных воздыханий, что им все это не так уж сильно нравится.

Белорусский кризис и украинский вариант

Но может сработать и обратная зависимость, когда не столько внутренняя политика влияет на внешнюю, сколько международная обстановка может быть использована для закручивания гаек внутри страны. Все громче, в частности, в кругах объединения "Конфедерация", говорится о том, что в связи с напряженной обстановкой на польско-белорусской границе отнюдь не исключен вариант отмены выборов, а значит, и референдума. Вполне реальный вооруженный конфликт между нашими странами, или хотя бы серия надлежащим образом организованных инцидентов, позволит ввести чрезвычайное или военное положение и перевести страну в режим "иммигрантского локдауна", еще больше уподобляя Третью Речь Посполитую Украине Владимира Зеленского, что в определенном смысле станет еще одним шагом в направлении создания Укрополии, то есть некоей формы "унии" с остатками развалившейся Киевской Украины. И действительно – зачем устраивать выборы в одной составляющей некоего образования, если в другой, более важной, уже отсутствует даже подобие парламентской системы, свободы политических объединений или верховенства закона?

Агитация в сортире и русские отравители колодцев

В свою очередь, в российских СМИ разгорелась дискуссия относительно того, может ли смерть лидеров группы "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина повлиять на реализацию упомянутого силового сценария в Польше. Мы слишком мало знаем об этом происшествии, чтобы на его основе прогнозировать ход событий, причем не только в Третьей Речи Посполитой. Однако стоит отметить тот характерный факт, что почти одновременно с известием о смерти Евгения Пригожина премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил в польских СМИ о победоносном отражении "нападения нелегальных мигрантов на польско-белорусскую границу". Это прозвучало как парафраз старой польской пословицы: "кот из дома, мыши в пляс".

С другой стороны, исчезновение харизматичного лидера "Вагнера", который в последнее время в польском пропагандистском рейтинге заклятых врагов РП опережал даже президента Владимира Путина, привело к некоторому ослаблению нарратива о необходимости "защищаться от Белоруссии [читать: напасть на нее], потому что там находятся страшные вагнеровцы и Пригожин". Впрочем, эта истерия до сих пор проявлялась главным образом в трагикомичном виде, примером чему является, например, нашумевшая операция Агентства внутренней безопасности в ... краковских сортирах. Если кто-то забыл, недавно данному Агентству и прокуратуре ценой огромных совместных усилий удалось обнаружить в Кракове… наклейку с эмблемой "Вагнера", а также подозреваемого в ее размещении на стене общественной уборной. Задержанному было предъявлено обвинение ... в шпионаже. В точности, как одному персонажу известной польской кинокомедии, обвиненному "в агитации в уборной"…

Чтобы поляки не расслаблялись, обязательно нужно постоянно придумывать что-то новенькое, поэтому, словно фокусник из шляпы, СМИ вытащили на свет Божий новость об "эпидемии легионеллы" в Жешуве, где расположен главный хаб западной помощи Киеву, прозрачно намекая, что это результат террористического акта или даже непосредственной биологической атаки России на Польшу. В Средние века евреи якобы отравляли колодцы и получали за это погромы, а вот теперь русские диверсанты рыскают по Польше и запускают в водопровод смертоносные бактерии!

Закон Туска, закон Мачеревича или ... закон Качиньского?

Но в последнее время в доселе нерушимом русофобском фронте начинают появляться первые трещины. Что-то странное происходит с пресловутым законом "о неумышленном шпионаже" – похоже, что власти начинают от него отказываться, во всяком случае они пока не спешат выполнять его положения, в том числе, что касается создания парламентской комиссии, которую планировалось наделить следственными и даже судебными полномочиями. О колебаниях свидетельствует и озвученные СМИ разногласия между Канцелярией президента Анджея Дуды и парламентским объединением ПиС относительно того, когда состоятся выборы членов данной комиссии – в этом или уже в следующем составе Сейма.

Одной из причин может быть неуверенность в отношении результатов выборов, поскольку закон может быть использован против любой из сторон. Сейчас его называют "законом Туска", но он очень легко может превратиться в "закон Мачеревича" или даже в "закон Качиньского", если нынешняя либеральная оппозиция придет к власти и начнет, в свою очередь, выискивать "русские связи" и "шпионов Путина" в рядах ПиС. Ни для кого не секрет, что "Гражданская коалиция" хотела бы вызвать в следственную комиссию в качестве свидетеля, например, меня, обосновывая это желание моим прежним сотрудничеством с экс-министром обороны Антони Мачеревичем и контактами кругов, к которым я принадлежу, с бывшим заместителем министра обороны Бартошем Кавнацким, который сегодня является советником премьер-министра Моравецкого.

Однако, если смотреть на вещи реалистично, то ПиС, скорее всего, сдерживает не столько и не только страх, сколько прямые указания англосаксов. Похоже, что военная ситуация на Украине движется к переломному моменту, поэтому Вашингтон и Лондон пока еще не выработали четкого плана дальнейших планов – эскалировать или гасить конфликт, что напрямую влияет и на политическую ситуацию в зависимых странах, в том числе и в особенности в Польше.

Укрополия или Бандералэнд?

Вне зависимости от развития украинского кризиса, даже западные СМИ и политики не считают Польшу демократической и правовой страной, используя в ее отношении эвфемистический термин "иллиберализм", которым обозначается некий гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и репрессивного государства, который и правит сегодня в Третьей Речи Посполитой. И это позиция отнюдь не только брюссельских бюрократов, а точка зрения, которая сегодня широко встречается хотя бы в политологическом научном дискурсе. Впрочем, подобие парламентской либеральной демократии в Европе уже можно считать пережитком (особенно в контексте пандемического кризиса, энергетической трансформации и грядущего климатического психоза), просто на восточном фланге НАТО этот процесс протекает более быстро и явно. Ни деспотизм, ни цензура никуда не денутся, поскольку так удобнее управлять колониями, особенно когда хозяевам, по всей видимости, придется принимать непопулярные решения, связанные как с углубляющимся экономическим кризисом, вызванным ростом цен на энергоносители, закрытием восточных рынков и неравной конкуренцией с привилегированными украинскими производителями, так и с изменением этнической структуры государства.

Польша становится двухнациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью полицейского террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав. Украинизация уже является фактом, в настоящее время происходит украинизация правовой и политической системы государства, которое перестало быть нашим.