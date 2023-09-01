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Военное обозрение

«Российский ответ американской AIM-9X»: в алжирской прессе оценили ракету РВВ-МД2 без украинской системы наведения

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РВВ-МД

Ракетами малой дальности Р-73 оснащались все боевые самолеты советско-российской разработки, в связи с чем они известны доброй части мира. При этом головки самонаведения для данных УР поставлялись украинским предприятием «Арсенал».

Однако в рамках форума «Армия-2023» компанией «Вымпел» была представлена новейшая версия РВВ-МД2 (экспортное наименование Р-73М).

Эта ракета знаменует собой окончательный разрыв связей между Россией и Украиной в области ракетостроения

- говорится в алжирском издании MENA Defense.

Как указывается, РВВ-МД2 визуально отличается от Р-73 новой ГСН и исчезновением 4-х датчиков угла атаки. При этом ракета, как и ее предшественник, наводится на цель по двухдиапазонному инфракрасному каналу, имея очень высокую устойчивость к средствам противодействия. Она может поражать цели с перегрузкой 12G со скоростью до 2500 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

РВВ-МД2

Дальность поражения увеличена до 50 км, что де-факто относит РВВ-МД2 к категории ракет средней дальности

- отмечается в прессе.

Угол ее поражения составляет 60°, но благодаря управлению вектором тяги ракета при запуске может развернуться на 180°. Имеет два типа детектора сближения с целью – лазерный и доплеровский.

Еще одним новшеством стало размещение РВВ-МД2, разработанной для самолетов 5-го и 6-го поколений, внутри фюзеляжа. Находясь внутри самолета, ракета получает данные о цели с бортового радара, а после запуска переходит на сканирование силами собственной ГСН, что было невозможно на Р-73 или Р-74.

Источник изображения: topwar.ru

РВВ-МД2

Таким образом, РВВ-МД2 представляет собой полный разрыв со своей предшественницей советского происхождения и демонстрирует возрождение российского ракетостроения в сегменте УР класса «воздух-воздух». Это достойный ответ AIM-9X

AIM-9X является современной модификацией американской УР, также имеющей ИК-наведение, повышенную помехоустойчивость к тепловым ловушкам, улучшенную маневренность благодаря управлению вектором тяги и интеграцию с нашлемным дисплеем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AIM-9
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