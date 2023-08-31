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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии

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Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии
Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии.
Источник изображения: belvpo.com

В предыдущих публикациях мы рассказывали о подготовке Польши к вооруженной агрессии в отношении Беларуси, на что указывает стратегическое развертывание польских войск.

Сегодня мы расскажем о последних приготовлениях Варшавы к вооруженной агрессии против Беларуси. Этому свидетельствует создание в городе Краков штаба 2-го армейского корпуса ВС Польши (2 АК), формирование которого началось в июле 2023 года. Отметим, что 28 августа министр обороны Польши утвердил командный состав штаба 2 АК, который будет полностью развернут к 11 сентября.

Важно понимать, что 2 АК напрямую подчиняется Оперативному командованию Войска Польского, главной задачей которого является управления ВС Польши в ходе боевых действий. В свою очередь, 2 АК, создаваемый по американскому лекалу, будет отвечать за управление сухопутной группировкой Войска Польского. Однако, корпус не будет иметь в своем подчинении постоянных воинских частей. Сухопутная группировка ему выделяется на время проведения конкретных операций. В частности, созданная группировка на Белорусском направлении явно подтверждает данное положение.

Напомним, что вблизи белорусской границы развернуты в боевые порядки 12-я и 18-я мд, а также 11-я тд. Для обеспечения их действий задействованы 6-я воздушно-десантная и 25-я штурмовая бригады, а так же отряды СпН «Агат», «Гром» и «Нил». Более того, указанные части укомплектованы личным составом и техникой по штатам военного времени.

В то же время польские войска усилили группировку ПВО и провели совместное польско-американское учение по рассредоточению авиации и дозаправке в воздухе польских истребителей. Кроме того, на аэродромы Бяла-Подляска и Белосток-Кривляны продолжается переброска ударных вертолетов.

Судя по выдигаемым ультиматумам, а так же крупномасштабному развертыванию войск, Польша достигнет готовности к проведению стратегической наступательной операции в первой декаде октября.

Сергей Острына

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Страны
Белоруссия
Польша
США
Проекты
Военные учения
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