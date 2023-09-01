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ТАСС

В Сербии заявили о готовности наращивать объем помощи украинскому народу

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Ана Брнабич
Ана Брнабич.
Источник изображения: www.peoples.ru

Премьер Ана Брнабич приняла участие в отправке очередной партии гуманитарной помощи для Украины

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Премьер Сербии Ана Брнабич приняла участие в отправке очередной партии гуманитарной помощи для Украины, подчеркнув, что Белград готов совместно с Евросоюзом нарастить поддержку Киева. Об этом говорится в опубликованном заявлении правительства республики.

"Глава правительства Республики Сербия Ана Брнабич присутствовала сегодня при отправке нового пакета гуманитарной помощи из нашей страны в Украину в объеме 14 грузовиков, заявив, что Сербия готова еще больше помогать народу этой страны", - отмечается в документе.

"На данный момент в Сербии находится более 43 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев из Украины и наша страна постарается в партнерстве с ЕС помочь и поддержать украинский народ, находящийся в трудных обстоятельствах, а также принять еще больше беженцев из этой страны", - приводятся в документе слова Брнабич.

Премьер отдельно указала на то, что "правительство Сербии находится в постоянном контакте с посольством Украины в Белграде и старается как можно быстрее реагировать на все потребности этой страны в гуманитарной помощи".

Президент Сербии Александар Вучич отмечал ранее, что Украина - дружественная Сербии страна и подчеркивал, что у Белграда никогда не было конфликтов или проблем с Киевом.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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