Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров «Калашникова»

Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев переизбран председателем совета директоров концерна «Калашников».

На этом посту он продолжит способствовать решению стратегических задач компании, в том числе связанных с увеличением объемов производства новейших образцов оружия и беспилотной техники.

«Сегодня «Калашников» – флагман российской «оборонки», который вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции. За год компания нарастила объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. Почти в 1,5 раза увеличено производство высокоточных ракет «Вихрь», «Стрела» и «Китолов». Кроме того, в разы увеличено производство беспилотников. Этот тренд в дальнейшем будет только усиливаться. Благодарю совет директоров компании за вновь оказанное доверие. Рассчитываю, что концерн продолжит добиваться высоких результатов и демонстрировать стабильную и эффективную работу. Со своей стороны намерен максимально этому способствовать», – сказал председатель совета директоров концерна «Калашников» Бекхан Оздоев.

Бекхан Оздоев занимает пост председателя совета директоров концерна «Калашников» с ноября 2021 года.