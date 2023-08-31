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ТАСС

Spiegel: ВСУ не хватает справочников по ремонту техники на английском и украинском языках

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

По данным журнала, депутаты Андреас Шварц и Себастьян Шэфер обратили внимание главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, что украинским солдатам из-за незнания немецкого порой приходится разбираться в неполадках и заменять запчасти наугад

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины испытывают сложности с инструкциями по ремонту поставленной техники немецкого производства из-за отсутствия перевода на английский или украинский языки. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Издание ознакомилось с текстом письма, которое направили депутаты Андреас Шварц и Себастьян Шэфер на имя главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. В нем парламентарии обратили внимание руководителя фирмы, что украинским солдатам из-за незнания немецкого порой приходится разбираться в неполадках и заменять запчасти наугад.

Ранее депутаты уже отправили аналогичные послания в концерн Krauss-Maffei Wegmann и Профсоюз оборонной промышленности.

Как сообщала газета Financial Times, одной из проблем для натовских офицеров при подготовке украинских военнослужащих оказалась нехватка квалифицированных переводчиков.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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