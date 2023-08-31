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Военное обозрение

ВВС США впервые перебросили стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в материковую Европу

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ВВС снова перебросили стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в Европу, но на этот раз не в Великобританию, а в Норвегию. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

B-2 Spirit ВВС США не часто появляется в Европе, но при переброске традиционно размещается на британской авиабазе Фэрфорд на юге Англии, являющейся передовой базой американских стратегов, откуда вылетают на учения над Европой. На этот раз командование американских ВВС традиции изменило и отправило стратег на авиабазу в норвежском Эрланде. Как подчеркивается, это первая переброска B-2 Spirit не только в Норвегию, но в материковую Европу.

Как заявляется, американский стратег, способный нести ядерное оружие, долго находиться в Норвегии не будет, он примет участие в совместных учениях с норвежскими истребителями F-35, после чего дозаправится, сменит экипаж и оправится обратно. Также его прибытие должно подтвердить способность Норвегии принимать стратегические бомбардировщики.

(...) нет причин, по которым прибытие B-2 могло бы вызывать реакцию со стороны России, поскольку учения с "ближайшими союзниками" норвежцев проходят уже много лет и являются неотъемлемой частью обороны скандинавского королевства

- заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Американский стелс-бомбардировщик В-2 Spirit построен по схеме "летающее крыло", он может нести как обычные, так и термоядерные заряды. Его создание началось в конце 1970-х годов и по мере продолжения работ расходы на реализацию проекта постоянно росли. Если первые самолеты стоили 737 миллионов долларов, после доработок эта сумма возросла до 929 миллионов. После еще одного усовершенствования в 1997 году B-2 Spirit стал стоить 2,1 миллиарда долларов за штуку. Сообщается, что за 1988-1999 годы был произведен 21 самолет B-2 Spirit, и 20 из них сегодня состоят на вооружении ВВС США.

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Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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