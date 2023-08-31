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ТАСС

Венгрия отказалась обсуждать в ЕС финансирование военной помощи Украине

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Криштоф Салай-Бобровницки
Криштоф Салай-Бобровницки.
Источник изображения: regnum.ru

Министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки объяснил это тем, что Киев до сих пор не исключил венгерский банк OTP из своего списка "международных спонсоров войны"

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия отказалась обсуждать выделение Евросоюзом средств на военную помощь Украине, поскольку власти этой страны до сих пор не исключили венгерский банк OTP из своего списка "международных спонсоров войны". Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки по итогам неформальной встречи с коллегами из ЕС, состоявшейся в Толедо.

"Украина внесла крупнейший венгерский банк OTP в список "международных спонсоров войны". Я разъяснил на встрече, что это неприемлемо. До тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, мы не будем продолжать переговоры об объемах финансирования [военной помощи Украине]", - сказал глава Минобороны в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Салай-Бобровницки отметил, что Венгрия видит разрешение украинского конфликта "в немедленном прекращении огня и мирных переговорах, однако остальные страны ЕС поддерживают продолжение войны, не жалея денег и оружия". По его словам, лидеры ЕС хотят затратить дополнительно €100 млн на поставки вооружений украинской армии и на Венгрию оказывают "огромное давление", пытаясь заставить ее принять этот план.

Тем не менее "Венгрия выступает за мир и стабильность на всех уровнях и на всех форумах", потому что этот конфликт невозможно разрешить военным путем, пояснил глава Минобороны. Он считает, что еще "сотни тысяч людей погибнут напрасно, если страны ЕС откажутся изменить свою позицию" в отношении украинского конфликта. В то же время правительство Венгрии не намерено менять свой подход к этой проблеме. "Мы не сдадимся", - заявил министр, добавив, что на встрече в Толедо "представлял интересы венгерского народа".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил по итогам этого совещания, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы, из которого ежегодно можно было бы выделять по €5 млрд. По его словам, предусматривается, что этот фонд "будет работать в рамках Европейского фонда мира". Ожидается, что вслед за руководителями военных ведомств этот вопрос рассмотрят в четверг на своем заседании в Толедо министры иностранных дел стран ЕС.

Будапешт давно требует от Киева убрать OTP из черного списка и предлагал лидерам стран Евросоюза оказать в связи с этим давление на украинские власти. 4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в число "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. НАПК включило в этот перечень еще несколько десятков иностранных компаний, которые также сохраняют присутствие на российском рынке. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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