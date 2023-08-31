Военная промышленность ЕС получила три контракта на производство снарядов для Украины

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "теперь страны-члены должны перейти к конкретным заказам"

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Военная промышленность Евросоюза получила три контракта на производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в Толедо.

"Три контракта были подписаны, и теперь страны-члены должны перейти к конкретным заказам. Они могут использовать эту возможность, чтобы сделать общий заказ", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что ЕС должен оперативно реагировать на военные нужды Украины, которые меняются в зависимости от ситуации на поле боя.

ЕС в конце февраля 2023 года пообещал поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение года и выделил на эти нужды €2 млрд, из которых €1 млрд был направлен на выкуп снарядов из имеющихся запасов стран ЕС, еще €1 млрд - на размещение заказов на производство новых боеприпасов.