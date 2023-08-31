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РИА Новости

"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС

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Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС и их поставку в войска

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск средств контрбатарейной борьбы в разы и их поставку в войска, выполняющие задачи спецоперации, об этом гендиректор концерна Ян Новиков доложил министр обороны России Сергею Шойгу в ходе визита министра на завод в Тульской области, сообщили в среду в Минобороны России.

По данным ведомства, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных сил России, "выполняющие задачи в зоне специальной военной операции".

"Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства", - сообщили в ведомстве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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