ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения

Тем временем, в зоне проведения специальной военной операции продолжается летний период боевых действий, связанный с активнейшим использованием противником самых различных средств воздушного поражения.

Прежде всего, речь идет о беспилотниках, используемых военнослужащими ВСУ: небольших, средних и крупных БПЛА, а также о дронах-камикадзе и управляемых боеприпасах.

Однако не дремлют и российские зенитчики: расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно «сканируют» небо СВО, в постоянном режиме уничтожая воздушные цели, прикрывая подразделения группировки ВС РФ и мирные кварталы Донбасса от воздушного нападения.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», созданный оружейниками Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в холдинг «Алмаз-Антей»), перемещается на гусеничном шасси, поэтому обладает высокой проходимостью и способен, не теряя скорости, преодолевать рвы до метра глубиной.

В течение нескольких минут экипаж ЗРК «Тор-М2» развертывает комплекс в боевое положение, и практически сразу он может начать поражать цели противника.

Зона обнаружения комплекса по дальности превышает 32 км. Станция обнаружения ЗРК «Тор-М2» мониторит воздушное пространство на 360 градусов.

Зафиксировав цель, «Тор-М2» осуществляет вертикальный пуск зенитной ракеты (о чем западные зенитные ракетные комплексы пока могут только мечтать), в том числе используя автоматизированную системой управления комплекса, которая сама выбирает приоритетные цели и определяет порядок их поражения.

Зенитные управляемые ракеты «Тора» способны уничтожать цели на расстоянии до 16 км и на высоте до 12 км. Каждый комплекс имеет боекомплект на 16 зенитных управляемых ракет. Причем ижевский ЗРК способен стрелять ракетами по четырем целям одновременно.

Так, среди целей «Торов» в зоне СВО уже фиксировались многочисленные турецкие беспилотники Bayraktar TB2, реактивные снаряды американских РСЗО Himars, британские ракеты Storm Shadow, управляемые авиабомбы JDAM, и другие заграничные изделия.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Военные эксперты отмечают, что минимум два из трех сбиваемых в зоне СВО вражеских БПЛА - результат боевой работы расчетов «Торов» различных модификаций.

Кроме украинских БПЛА и дальнобойных боеприпасов, боевые «Торы» нередко сбивают самолеты, вертолеты и даже баллистические ракеты ВСУ в своей зоне поражения.

Конечно, противник применяет все средства, чтобы помешать российским зенитчикам вести свою боевую работу. Зенитным расчетам «Торов» нередко приходиться работать на линии боестолкновения под артиллерийским огнем и ударами вражеских снарядов.

Лишь убедившись в поражении воздушных целей противника, экипажи «Торов» меняют огневые позиции. Пополнив боекомплекты, экипажи «Торов» вновь возвращаются к своему нелегкому, но очень важному делу.