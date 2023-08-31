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Военное обозрение

Индия завершила разработку национальной противотанковой ракеты NAG

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская оборонка занималась разработкой национальной противотанковой ракеты NAG с 1988 года. Проходили десятилетия, на мировом рынке появлялись образцы с гораздо более высокими характеристиками, в итоге требования военных к новой ПТУР неоднократно менялись, и она так не поступала в серийное производство.

Как уверяют в DRDO [примерный аналог «Ростеха»], на этот раз разработка NAG завершена, ожидается заказ от индийской армии.

Масса ПТУР NAG составляет 43 кг. Может применяться в любых погодных условиях, днем и ночью. Боевая часть весом 8 кг способна пробить свыше 900 мм катаной гомогенной брони, прикрытой пассивной динамической защитой. Максимальная скорость полета составляет 230 м/с, дальность действия – 0,5-4 км в наземной версии Prospina, 7-10 км в модификации Helina для применения с вертолетов и 15-20 км в варианте SANT (модернизация Helina). Стоимость ракеты – $130 тыс. по состоянию на 2021 год.

NAG относится к типу ПТУР «выстрелил и забыл»: используется инфракрасная ГСН, которая наводится на цель перед запуском. Однако, согласно заявлению DRDO, ракета спроектирована с возможностью наведения уже после отстрела. Фотоэлектроника ГСН создана на основе теллурида кадмия-ртути. Данная технология стремительно развивалась в 1990-е годы. В частности, на основе этого химического соединения работает ГСН ПТУР Javelin.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Helina
Компании
DRDO
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