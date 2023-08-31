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ТАСС

ЕС намерен создать фонд военного содействия Киеву на 2024-2027 годы объемом €5 млрд в год

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: neprosto.fun

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, этот фонд будет работать в рамках Европейского фонда мира

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы объемом в €5 млрд в год. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в Толедо.

"Я предложил создать с 2024 по 2027 годы фонд, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины. В рамках фонда мы будем предоставлять €5 млрд каждый год", - сказал он.

По словам Борреля, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза также обсудят вопрос создания фонда для Украины на заседании в четверг. "Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто как можно скорее, надеюсь, что до конца года", - добавил он.

Боррель под фондом помощи Украины подразумевает план военной поддержки Киева, который ЕС готовит последние месяцы. Предполагается, что он включит поставки оружия и подготовку военных на сумму в 20 млрд евро на следующие 4 года. Этот план будет осуществляться через Европейский фонд мира. Средства из этого фонда будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ.

Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, разногласия стран - членов Евросоюза по поводу увеличения в 2021-2027 годах на €86 млрд бюджета сообщества в связи с растущими расходами Брюсселя и дефицитом госбюджетов несут угрозу финансовой поддержке Украины. По данным издания, запросы Брюсселя "о дополнительном финансировании в общей сложности на €86 млрд, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям [расходов]". 

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Страны
Украина
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Евросоюз
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