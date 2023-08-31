Войти
ТАСС

Шольц заявил, что ФРГ считает своим приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО

244
0
0
ЗРК Diehl Defence SLS/SLM
Элементы германского зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence SLS/SLM, использующего модифицированную управляемую ракету IRIS-T. Слева пусковая установка варианта SLS в исполнении для Швеции на шасси двухзвенного бронированного гусеничного транспортера BAE Systems Hägglunds Bv 410. Правее стандартная пусковая установка варианта SLM на шасси автомобиля MAN SX 45 (8x8). Справа многофункциональная РЛС Saab Giraffe 4A c АФАР.
Источник изображения: Diehl Defence

Канцлер Германии ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Как отметил Шольц на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина Германии в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином, большинство граждан ФРГ поддерживают политический курс правительства, которое тщательно рассматривает все вопросы. "Я убежден, что именно потому, что мы сделали то, что сделали и будем продолжать делать, мы принимаем каждое отдельное решение очень трудно для себя", - сказал канцлер. При этом он добавил, что "решения принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать". Именно по этой причине, по утверждению Шольца, Берлин продолжает оказывать большую поддержку Украине не только в финансовом отношении, но и поставками оружия.

Глава правительства ФРГ напомнил, что Германия является вторым по величине поставщиком после США. Поставки Киеву различных видов вооружения, как подчеркнул канцлер, "имеют немедленный эффект". В качестве примеров он упомянул о ЗСУ Gepard и системе ПВО IRIS-T. "Именно в этих направлениях [поставках] артиллерийских боеприпасов и ПВО мы и дальше будем видеть свои приоритеты", - резюмировал Шольц.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Похожие новости
15.08.2023
Politico: скорых поставок Taurus Киеву не будет из-за рисков для рейтинга Шольца
09.08.2023
Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus
08.08.2023
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
13.07.2023
"Хотя бы несколько ракет". В США идут дебаты о поставках Украине ATACMS
27.02.2023
Сунак намерен призвать коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу
07.07.2014
5 используемых НАТО видов оружия, которых России стоит бояться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:58
  • 66
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 31.08 03:59
  • 1
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 31.08 03:14
  • 54833
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 20:07
  • 12
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА
  • 30.08 18:31
  • 26
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 18:05
  • 1
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 30.08 18:01
  • 2
Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
  • 30.08 16:38
  • 2
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 30.08 16:38
  • 54
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 30.08 16:09
  • 0
Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии
  • 30.08 12:54
  • 1
«Все силы на защиту полуострова»: как оборонять Крым после угроз Киева уничтожать "все российское"
  • 30.08 10:59
  • 2626
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.08 05:42
  • 1
Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд