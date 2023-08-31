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Французское издание о новом российском журнале "Невидимое измерение"

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Известное французское сетевое издание "Intelligence Online" опубликовало материал "Allegedly GU-linked Ruslan Pukhov launches new intelligence magazine" ("Руслан Пухов, предположительно связанный с ГРУ, запускает новый журнал о разведке"), посвященный выходу первого номера нового российского альманаха "Невидимое измерение" (пилотный выпуск здесь). Издателем альманаха выступает аналитический центр "Лаборатория ИнтеллидженсЭкспресс" (ЛИЭКС).

Директор аналитического центра Руслан Пухов, который во Франции является персоной нон-грата за предполагаемые связи с российской военной разведкой, только что выпустил новый журнал, посвященный разведке.

Российское разведывательное сообщество любит публикации о своей отрасли. В конце прошлого года служба внешней разведки СВР выпустила первый номер нового журнала под названием "Разведчик". Теперь появился и журнал "Невидимое измерение", первый номер которого только что вышел.

Издателем этого серьезного журнала выступает "Лаборатория ИнтеллидженсЭкспресс" (ЛИЭКС) - недавно созданный российский аналитический центр, специализирующийся на разведке. За проектом стоит авторитетный российский исследователь по оборонным вопросам Руслан Пухов. Он руководит новым журналом, как и ЛИЭКС, вместе с ветераном Советской Армии Рустамом Чуряковым, который сейчас является геополитическим аналитиком и директором консалтинговой фирмы "Финтехпроект".

Редактор с хорошими связями

Пухов является плодовитым автором статей по вопросам безопасности и обороны в России и хорошо знает всех ключевых игроков. С 2007 года он является членом Общественного совета при Министерстве обороны России, который консультирует министра. Пухов изучал журналистику в Москве и сейчас известен главным образом как директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), аналитического центра, который он основал вместе с покойным Константином Макиенко и возглавляет с 1997 года.

По данным наших источников, несколько лет назад Пухов был объявлен персоной нон-грата во Франции из-за его связей с российской военной разведкой ГУ (ранее ГРУ). Однако, по данным наших источников, у него еще сохранились контакты во французских академических кругах, которые он начал устанавливать еще будучи студентом. В середине 1990-х годов, во время обучения на курсах двойного диплома в парижском университете Sciences-Po и московском МГИМО (курс также проходил его соратник Макиенко), Пухов полгода стажировался в российском посольстве в Париже. Фактически, его аналитический центр ЦАСТ как говорят, был вдохновлен одноименным Центром исследований и исследований по стратегиям и технологиям (CREST, или "Центр изучения стратегий и технологий"), предшественником Французского фонда. аналитического центра стратегических исследований (FRS).

ЦАСТ не финансируется напрямую российским государством, но имеет тесные связи со стратегическими промышленниками России, включая "Рособоронэкспорт", дочернюю компанию Ростеха по экспорту вооружений. Основными источниками дохода CAST являются небольшие гонорары за консультации и публикации, в том числе "Экспорт вооружений".

От румынской разведки к криптографии

В первый выпуск "Невидимого измерения" включены выводы ветерана советской разведки о методах анализа, статья о румынском разведывательном сообществе, еще одна статья о методах израильской разведки в Иране и репортаж о Музее криптографии в Москве.

В него также включена рецензия на книгу ветерана внешней разведки КГБ Юрия Тотрова "Британская разведка в России", опубликованную ранее в этом году.

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Страны
Великобритания
Иран
Россия
Франция
Компании
CAST
ГРУ
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
Персоны
Макиенко Константин
Пухов Руслан
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