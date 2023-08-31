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Можете делать на месте: Зеленский приглашает ВПК Запада рискнуть на Украине

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Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Складывается впечатление, что Зеленскому нравится трагическое положение его страны, отмечает немецкая Junge Welt. Он пригласил западных оружейников сделать Украину своим цехом. А самим украинцам определил судьбу Израиля: воевать вечно. Жутковатая перспектива с точки зрения любого нормального гражданина.

Если бы речь не шла о смерти и разрушениях, то заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что его страна собирается наращивать собственное производство оружия и боеприпасов можно было бы принять за дурную шутку. Спрашивается, что мешало Зеленскому сделать это раньше? До сих пор из Киева раздавалось только одно: будущее Украины зависит от непрерывности западных потоков денег и вооружения. Сейчас же Зеленский заявляет, что все можно делать у него. На Украине есть техническая база для производства вооружения, да и с финансированием у него, оказывается, все в порядке.

Но скорее всего в наличии есть только вторая составляющая (западные деньги), а не первая (местная техническая база). Ведь местоположение всех оружейных предприятий, которыми располагает Украина, хорошо известно и российским ракетчикам. А вот в том, что финансирование подобных начинаний обеспечено – в первую очередь благодаря западным вливаниям в украинский госбюджет, который, как Киев сам признается, уже сейчас состоит наполовину из расходов на вооружения, – можно не сомневаться.

Заявление Зеленского – это, бесспорно, реакция на тектонические сдвиги в среде западных государств-спонсоров Украины. В особенности беспокоит украинское руководство возможная перспектива смены президента в США в начале 2025 года. Тамошние республиканцы, согласно их последним высказываниям, склонны как минимум сократить поддержку Украины. С одной стороны, потому что они считают конфликт с Китаем более важным для сохранения лидирующих позиций США в будущем. С другой стороны, потому что они – что типично для оппозиционной партии – указывают на массу местных проблем, чем привлекают на свою сторону голоса простых американских граждан. Хотя администрация Байдена и пытается обеспечить поддержку Украины даже при возможной смене власти, но твердых гарантий от Вашингтона на самом деле нет. А без США, на долю которых приходится половина финансовой помощи и большая часть поставок вооружения, Украине грозит реальная опасность утратить способность воевать. Или вообще, или как минимум в сопоставимых объемах.

А возможность выйти на мирные соглашения в ближайшей перспективе администрация Зеленского не рассматривает. В эксклюзивном интервью украинскому телеканалу "1 + 1" в этот уикенд Зеленский обрисовал украинцам перспективу "воевать вечно" – по примеру Израиля, который "сражается десятилетиями".

Жутковатая перспектива, но США, похоже, рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности для Украины как раз по примеру Израиля: оружие, деньги и политическая поддержка – пожалуйста, но никакого членства в НАТО. И понятно, почему нет членства Украины в НАТО: такое членство обязывало бы США посылать своих солдат сражаться на фронте. Так что же: Украина – новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя.

Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Израиль
Китай
США
Украина
Проекты
NATO
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