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Военное обозрение

Вместо танков Швейцария отправила машину Digger D-250 для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим настаивает на передаче Швейцарией Германии 95 танков Leopard 1A5 для их восстановления и отправки на фронт. Берн вместо удовлетворения этих требований решил исполнить другой запрос, передав Украине машину разминирования Digger D-250.

Как указывается в швейцарской прессе, ранее министр экономики незалежной Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена получить от Запада $244 млн на выполнение работ по гуманитарному разминированию.

Предоставление Digger D-250 украинской службе по чрезвычайным ситуациям направлено на содействие безопасному и эффективному разминированию территорий, засеянных минами, кассетными боеприпасами и другими взрывоопасными пережитками войны

- говорится в заявлении Минобороны Швейцарии.

В пакет помощи общей стоимостью 1,2 млн франков также вошла вспомогательная техника и трехлетний запас деталей. Передача всего оборудования запланирована на сентябрь. Также предусмотрено обучение украинского персонала обращению с техникой. В течение года незалежная получит дополнительные 20 машин для разминирования, но уже не от военного ведомства, а от компании Global Clearance Solutions.

Digger D-250 позиционируется производителем в качестве 4-го поколения дистанционно управляемых машин разминирования, разработанных швейцарским фондом DIGGER. Модель за 12 лет службы применялась в 16 странах. Машина имеет дистанционное управление с расстояния до 500 метров. Она способна выдерживать подрыв 8 кг ВВ. Будучи оснащенной 250-сильным дизельным двигателем John-Deere, техника также оборудована специально разработанной системой охлаждения, которая позволяет ей работать на полную мощность в самых жарких условиях планеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-1
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