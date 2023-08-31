ВМС Нигерии близки к получению второго вертолета AW-109SP

ЦАМТО, 30 августа. ВМС Нигерии в ближайшее время должны получить второй из трех заказанных вертолетов AW-109SP GrandNew, который недавно был замечен в аэропорту Варезе-Венегоно в Италии.

Как сообщает Airrecognition.com, вертолет, который, вероятно, получит обозначение NN411, выполнен в новом камуфляже.

Три вертолета AW-109SP GrandNew были заказаны для ВМС Нигерии, предположительно, в 2021 году. Известно, что в августе 2022 года начальник штаба ВМС вице-адмирал Аввала Зубайру Гамбо посетил предприятие Leonardo в Милане. Цель визита заключалась в проверке хода сборки трех заказанных ВМС Нигерии вертолетов AW-109SP GrandNew.

Первый AW-109SP был поставлен ВМС Нигерии в феврале 2023 года. Поставка последовала вслед за заявлением 18 января 2023 года ВВС Нигерии о получении от группы Leonardo двух новых вертолетов AW-109 Power.

AW109 SP GrandNew – легкий двухдвигательный восьмиместный многоцелевой вертолет производства итальянской группы Leonardo SpA. Это усовершенствованная модификация AW-109, предназначенная для выполнения широкого спектра задач, включая разведывательные.

ВС Нигерии стремятся усилить возможности авиационного компонента за счет закупки вертолетов и самолетов различных типов. В числе недавних приобретений: пакистанские легкие боевые самолеты JF-17 "Тандер", итальянские легкие вертолеты AW-109M, российские ударные вертолеты Ми-35М и китайские БЛА "Винг Лунг-2".