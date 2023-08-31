Орудие быстрого реагирования: чем хороша российская колесная гаубица "Мальва"

Министерство обороны РФ в ходе проведения военно-технического форума "Армия-2023" подписало госконтракт на поставку в российские вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С43 "Мальва" на колесном шасси. Там же, в подмосковной Кубинке, на экспозиции перспективных образцов вооружений была представлена и сама новинка. Об уникальной для российской армии САУ — в материале ТАСС.

С гусениц на колеса

В Вооруженных силах Российской Федерации несет службу и применяется в специальной военной операции большое количество самоходных артустановок. Это легкая плавающая "Нона-С" калибра 120 мм, 122-мм "Гвоздика", грозные 152-мм орудия "Гиацинт-С", "Акация" и "Мста-С", самоходная пушка большой мощности "Пион" с калибром 203 мм и ее модернизированный вариант "Малка". Наконец, это 240-мм миномет особой мощности "Тюльпан", способный одним выстрелом уничтожить даже хорошо укрепленный объект. Но все они передвигаются на гусеницах.

Отличительная особенность новинки российского оборонпрома с традиционным для нашей артиллерии цветочным названием — автомобильное шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода. Это дает "Мальве" важное преимущество: высокую мобильность.

Разработал самоходку ЦНИИ "Буревестник", входящий в состав госкорпорации "Ростех". "Наш главный приоритет — сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей, — привел Ростех слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева. — Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы".

Гаубица имеет возможность вести стрельбу в режиме "огневой налет одним орудием": орудие выпускает последовательно несколько боеприпасов по разным траекториям, но цели они достигают одновременно, не давая противнику времени укрыться.

В интервью ТАСС Оздоев сообщил, что основные операции подготовки к ведению стрельбы у гаубицы автоматизированы, установлена современная цифровая система управления огнем. Помимо этого, установки обеспечивают высокую защищенность бойцов и боезапаса, более комфортные условия работы экипажа, что также очень важно. У "Мальвы" появился автономный энергетический агрегат, который питает орудие электричеством на позиции. Еще одно достоинство колесной самоходки по сравнению с гусеничными "братьями по оружию" — более высокий технический ресурс ходовой части и меньшая стоимость эксплуатации.

Грозная и неуловимая

Орудие "Мальвы" калибром 152 мм позаимствовано у гусеничной САУ "Мста-С", многократно подтвердившей свою эффективность. "Мста-С" сражается в зоне спецоперации на Украине и применяет широкий спектр боеприпасов, включая высокоточные, наводящиеся по лазерному лучу и поражающие цель первым выстрелом. В паре с комплексами артиллерийской разведки она уничтожает артустановки украинских националистов.

Как и у ряда гусеничных самоходок, орудие "Мальвы" установлено открыто. Расчет самоходки, сидящий во время марша в бронированной кабине, в ходе боевой работы не защищен броней. Редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с ТАСС поделился мнением, что незащищенность — сознательный выбор конструкторов, стремившихся снизить массу машины в угоду мобильности. К тому же такие артустановки, как "Мальва", не предназначены для сражений на переднем крае, где их могут поразить осколки вражеских боеприпасов.

САУ "Мальва". Источник: Софья Сандурская/ ТАСС

"Они всегда стреляют с дальности 5–10 км от линии боевого столкновения, и их ценность заключается в том, что на подобных САУ можно строить тактику "кочующей артиллерии", — пояснил эксперт, отметив, что такой тактический прием получил распространение в ходе проведения специальной военной операции.

"Пушка, которая там установлена, позволяет производить до восьми выстрелов в минуту. То есть восемь снарядов ушло, и САУ поменяла свое местоположение. В боекомплект такой САУ входит 30 выстрелов. Колесное шасси позволяет менять позицию быстро, в отличие от гусеничных, и таким образом можно вести беспокоящий огонь по позициям противника, оставаясь неуязвимым", — рассказал Леонков.

Согласно информационной табличке на экспозиции "Армии-2023", "Мальва" способна поражать цели на дистанции 25 км, разгоняется на шоссе до 85 км/ч и имеет запас хода в 800 км. Скорость гусеничной самоходки "Мста-С", которая на четверть тяжелее колесной "подруги", не превышает 60 км/ч, а без заправки она способна проехать 500 км.

По словам специалиста, контрбатарейные радары противника, обнаруживающие артиллерию по траектории полета выпущенных снарядов, существенно сократили время определения координат огневых позиций. "Если раньше это время составляло порядка 10–15 минут, то сейчас они уже работают в промежутке менее 5 минут", — отметил Леонков.

Еще один возможный сценарий применения новинки — поражение объектов высокоточными боеприпасами в паре с системами наведения. "То есть выстрелил, поразил точечно объект — поменял позицию", — предположил эксперт.

Самоходный 82-мм миномет "Дрок". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

К слову, это не единственный образец колесной артиллерийской системы, показанный на "Армии-2023" и предназначенный для таких же стремительных наскоков и смены позиций. Самоходный 82-мм миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля-внедорожника "Тайфун", стоявший на экспозиции недалеко от "Мальвы", может за минуту прицельно выпустить 12 мин на расстояние до 6 км. При этом расчету не нужно выходить из машины — он остается под защитой бронирования. Это важно, так как "Дрок" вынужден вести боевую работу на "передке". Максимальная скорость "Дрока" на прифронтовом шоссе — 90 км/ч.

В бою решают не характеристики

Не секрет, что на Западе колесные самоходные артустановки выпускаются давно. Воюют они и на Украине на стороне киевского режима. К примеру, Словакия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходки Zuzana 2, Чехия — их предшественницы Dana-M2, Швеция — САУ Archer, Франция — установки Caesar. Министерство обороны РФ неоднократно отчитывалось об уничтожении машин данных типов. Кроме того, Украина разработала собственную САУ — "Богдана". О количестве выпущенных единиц и их участии в боевых действиях доподлинно неизвестно.

САУ Caesar. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Иностранные артсистемы отличаются по конструкции, скорострельности, дальности стрельбы. К примеру, Archer имеет автомат заряжания, а Zuzana 2 еще и оснащена бронированным боевым отделением, выдерживающим попадания пуль крупнокалиберного стрелкового оружия.

Леонков считает, что напрямую сравнивать характеристики "Мальвы" и западных "подарков" Киеву некорректно.

"Не технические характеристики на поле боя решают его исход, а как эта артиллерийская система работает в комплексе с другими системами", — выразил мнение эксперт. К примеру, Zuzana 2 участвовала в армяно-азербайджанском конфликте 2020 года, но ее эффективность, по словам Леонкова, была связана с отсутствием у армянской стороны возможности вести контрбатарейную борьбу. А Caesar, о которой пресса писала прошлым летом, сейчас пропала из медийного пространства, хотя и продолжает появляться в сводках российского Минобороны об уничтоженной технике ВСУ.

Модель САУ Zuzana 2. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Да и прямое сравнение данных зачастую выходит не в пользу иностранных машин. Zuzana 2 и Caesar обладают скорострельностью шесть выстрелов в минуту, уступая в этом "Мальве".

Данные украинской модернизированной "Богданы" еще скромнее. По информации из открытых источников, САУ, представленная на выставке вооружений IDEX 2023 в Арабских Эмиратах в виде рекламной листовки, сможет производить пять выстрелов за минуту, а возимый боекомплект составит 20 снарядов.

Модель САУ "Богдана". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Помимо этого, Леонков отметил высокий модернизационный потенциал российской колесной самоходки, напомнив в качестве примера, что на базе "Мсты-С" создана САУ "Коалиция-СВ" последнего поколения. Она обладает средствами автоматизации процессов наведения орудия, способна выпускать до 10 снарядов за минуту и поражать цели на дистанции до 70 км. Мнение военного эксперта подтверждают слова заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, который заявил о ведении разработки варианта "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы.

.Виктор Бодров