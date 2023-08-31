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Известия.ru

СМИ узнали о снижении эффективности HIMARS для ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sgt. John Schoebel

Newsweek: британский наемник указал на снижении эффективности HIMARS для ВСУ

Российские военные изменили стратегию ведения боевых действий в зоне специальной военной операции, что снизило эффективность американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от западных партнеров. Об этом говорится 30 августа в публикации на сайте издания Newsweek .

По словам британского наемника Эйдана Аслина, Россия адаптировалась к стратегии Вооруженных сил Украины (ВСУ) применять ракеты для ударов по ключевым позициям.

Важные объекты армии РФ теперь расположены вне зоны действия HIMARS, из-за чего комплекс потерял актуальность на поле боя, уточнил он.

К настоящему времени Вашингтон отправил в Украину 38 систем HIMARS, добавляет «Газета.Ru».

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении США нового пакета военной помощи Украине. В него включат дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн патронов.

Стоимость передаваемого в рамках данного пакета вооружения составит $250 млн.

Ранее, во второй половине июля, Пентагон объявил о выделении Киеву двух пакетов военной помощи суммарной стоимостью более $1,7 млрд: так, в первый пакет среди прочего вошли четыре усовершенствованные ЗРК NASAMS и боеприпасы к ним, а во второй — снаряды для систем NASAMS, Patriot и HIMARS.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
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