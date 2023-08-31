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Военное обозрение

Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами

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Источник изображения: topwar.ru

После начала спецоперации на Украине страны так называемого коллективного Запада ввели беспрецедентное количество всевозможных санкций против РФ, отдельных частных и государственных компаний и физлиц. Помимо всего прочего, под запрет попал импорт в нашу страну многих товаров, оборудования и компонентов, в первую очередь, используемых для производства продукции военного назначения.

В ответ на эти рестрикции по поручению главы государства российское правительство запустило практически во всех отраслях экономики специальные программы импортозамещения, целью которых должно стать и удержание в необходимых объемах выпуска современных видов вооружений для нужд Минобороны РФ. Однако пока что достижение максимально возможного технологического суверенитета предприятий российского ВПК идет недостаточными темпами.

На некоторые проблемы с импортозамещением в оборонке России обратил внимание секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время посещения перед началом нового учебного года Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально — «Корабелка»).

Из более чем десятка вузов подобного профиля именно СПбГМТУ президент РФ Владимир Путин поручил стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России. К слову, сам Патрушев закончил этот вуз, который тогда назывался Ленинградским кораблестроительным институтом, в 1974 году.

Многолетний санкционный режим и полтора года специальной военной операции показали, что импортонезависимость во всех сферах экономики, и прежде всего в оборонно-промышленном комплексе, являются одной из основ выполнения целей и задач сохранения независимости и суверенитета нашей страны

— заявил секретарь Совбеза.

Он высказал мнение, что сейчас научный потенциал российских вузов все еще не используется в полном объеме и с должной эффективностью в целях достижения технологического суверенитета страны. Патрушев отметил высокую значимость университетов в разработке отечественных средств производства, в том числе необходимых судостроительной отрасли России. Однако в настоящее время «системных шагов в этом направлении еще недостаточно».

Не улучшается ситуация с судовым оборудованием и корабельными энергетическими установками

— подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Наиболее проблемными он назвал разработки и серийное производство полностью российских низкооборотных судовых дизелей и редукторов. Кроме того, добавил Патрушев, требуют отдельного внимания электроника и приборостроение, как гражданского, так и военного назначений.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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