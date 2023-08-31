В ЦРУ усомнились в том, что Украина прорвет российскую оборону

Запад и Украина сталкиваются с суровой реальностью. Рассчитывать на будущий успех контрнаступления ВСУ не приходится, пишет Defense News. В американском разведывательном сообществе сильно сомневаются, что Украина прорвет российскую оборону и удержит позиции.

24 августа украинский президент Владимир Зеленский произнес вдохновенную речь, выступая на киевской Софийской площади в День независимости. Ее смысл был знаком всем, кто слушал или читал речи Зеленского после того, как он стал президентом страны, на территории которой ведутся боевые действия.

А в восьми тысячах километрах от Киева американский лидер Джо Байден демонстрирует собственную ясную и определенную позицию. Белый дом неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Если понимать это буквально, администрация готова вооружать и финансировать Киев в его военных действиях против Москвы до полной и окончательной победы. Это обещание Байден повторил во время телефонного разговора с Зеленским, который состоялся в тот же день, когда он произнес свою вдохновленную речь.

Но возвышенные устремления часто упираются в холодную и жестокую реальность. А реальность такова, что стратегия администрации Байдена на Украине все чаще подвергается испытаниям, сталкиваясь с политическими, стратегическими и ресурсными ограничениями.

После того, как российский президент Владимир Путин приказал начать полномасштабную военную операцию на Украине, администрация сумела воспользоваться мощным и праведным возмущением, которое возникло на Капитолийском холме, и добилась от законодателей военной помощи Киеву, чтобы тот мог защититься. Примерно через три недели после того, как на Украину упали первые российские ракеты, конгресс выделил ей чрезвычайную помощь в размере 13 миллиардов долларов, включив ее в статьи бюджета 2022 года. Всего конгресс ассигновал на помощь Киеву 113 миллиардов долларов, поделив ее на четыре транша. Около 60 процентов из этой суммы, или 67 миллиардов, — это военная помощь.

Однако то, что было возможно вчера, может оказаться невозможным сегодня. Боевые действия длятся уже более полутора лет, и все большее число законодателей начинает сомневаться в способности Вашингтона предоставлять Киеву помощь в таких же объемах бесконечно.

Помощь Украине стала важной темой дебатов в рядах Республиканской партии. Ее руководство в конгрессе в основном за продолжение помощи, а вот рядовые члены либо против выделения новых средств, либо пытаются подвергнуть дополнительную помощь более строгим мерам подотчетности, скажем, учредив в этих целях должность специального генерального инспектора.

55 процентов американцев, опрошенных в июле Си-Эн-Эн, заявили, что конгресс не должен выделять новые средства на ведение боевых действий. А 51 процент респондентов сказал, что США уже сделали для Украины вполне достаточно.

Надо также учитывать и динамику на поле боя. Вести боевые действия Вооруженным Силам Украины всегда было непросто, но 2022 год стал тем временем, когда украинская армия превзошла все ожидания. <…>

Но этот год стал для украинской армии более тяжелым и сложным. Длящееся уже десять недель украинское контрнаступление, которое проводится по трем направлениям на тысячекилометровой линии фронта, в лучшем случае можно назвать изматывающим. Все, кто ждал повтора харьковских событий, испытали разочарование. Те дни, когда можно было возвращать крупные участки украинской территории, давно уже миновали, а им на смену пришли напряженнейшие бои, в ходе которых наступающая сторона отвоевывает крошечные куски земли.

Пока еще рано говорить о том, что киевское контрнаступление провалилось, но и рассчитывать на его будущий успех тоже нельзя. Украинской армии надо прорвать три линии российских оборонительных сооружений, а потом, что не менее важно, удержать позиции, не истощив свои силы и не лишив себя возможности обороняться от российских контратак. Американское разведывательное сообщество сильно сомневается, что это удастся сделать в текущем году или когда бы то ни было.

На сегодня администрации Байдена удалось достичь двух целей.

Она помогла Украине противостоять Москве и предотвратила втягивание в этот конфликт НАТО, избежав таким образом эскалации с ядерной державой, какой является Россия.

Но такой тонкий баланс может быть нарушен, если события на линии фронта будут развиваться в неблагоприятном направлении. Стоит ограничить потоки помощи, и шансы России на поле боя улучшатся. А если подстроить американскую политику под максималистские цели Украины, особенно в Крыму, Путин может пойти на принятие крайне опасных решений.

Поэтому Байдену надо будет подготовиться к признанию того, что российская оборона просто слишком прочна, чтобы ее прорвать. Такой вариант более вероятен, чем полный вывод российских войск, добиться которого украинские власти пытаются уже полтора года.

США должны выстраивать свою политику соответствующим образом, отказавшись поддерживать максималистские цели Украины в этом конфликте и направив усилия на поддержку вооруженного нейтралитета. Он предусматривает последовательную помощь Америки ВСУ в вопросах обороны, чтобы те смогли удержать территории, которые занимают в настоящее время, а Киев получил возможность для сдерживания России на долгие годы вперед.

Такой поворот потребует компромиссов, но это оптимальный способ удовлетворить оборонные потребности Украины с наименьшими затратами. Между тем Европа, которая гораздо больше заинтересована в победе Украины или, по крайней мере, в недопущении ее поражения, должна воспользоваться этим временем и проявить свои лидерские качества в данном вопросе.

Предстоит принимать непростые, но необходимые решения.

Насколько жизнеспособна политика Байдена в отношении Украины?

Автор статьи: Дэниел Депетрис (Daniel DePetris)