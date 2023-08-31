Россия разместила бомбардировщики недалеко от границы с Финляндией

Россия перебросила бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 на авиабазу "Оленья" на Кольском полуострове, сообщает Ilta-Sanomat. Кратчайшее расстояние оттуда до финской границы составляет всего около 150 километров.

В связи с конфликтом на Украине гарнизоны на соседних с Финляндией территориях опустели: военные и техника были переброшены в зону проведения спецоперации.

На авиабазе "Оленья", находящейся на Кольском полуострове, произошло обратное: Россия размещает там все больше мощных бомбардировщиков. Это хорошо видно на спутниковых снимках компании Planet Labs, полученных редакцией Ilta-Sanomat.

"Оленья" стала важной авиабазой в конфликте России и Украины. На снимках видны многочисленные Ту-95 и Ту-160, составляющие основу бомбардировочной авиации страны. Они регулярно вылетают на юг. Выпустив снаряды в сторону Украины, они часами летят обратно на базу, от которой кратчайшее расстояние до финской границы составляет всего около 150 километров.

Перебросили на север

Исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) профессор Джастин Бронк (Justin Bronk) прокомментировал спутниковые снимки базы "Оленья" по просьбе Ilta-Sanomat.

Бронк считается одним из ведущих в мире экспертов по вопросам ведения воздушной войны. Он подробно комментировал действия российских ВВС и, среди прочего, выступал за передачу истребителей Украине, чтобы "сравнять счет".

Джастин Бронк подтверждает, что на авиабазу "Оленья" было доставлено много российской техники. "На снимках действительно присутствуют бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также Ан-22 и Ту-22М3", — говорит Бронк.

Последние две модели являются менее современными. Ан-22 — транспортный самолет, а Ту-22М3 — сверхзвуковой бомбардировщик, который относится к стратегической технике. Эти самолеты можно увидеть на спутниковых снимках сервиса Google от 2021 года.

Согласно публикации Barents Observer, авиабаза "активизировалась" в прошлом году. Когда в декабре Украина совершила атаку на аэродром "Энгельс" примерно в 600 километрах от границы, Россия переместила технику "Энгельса" подальше от украинских атак.

"Россия рассредоточила свои бомбардировщики по другим базам, чтобы снизить значимость „Энгельса“ после ударов украинских беспилотников", — подтверждает Джастин Бронк.

Треть техники — на авиабазе "Оленья"

На спутниковом снимке от прошлого февраля видно, как девять бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160 стоят у ранее пустой взлетно-посадочной полосы. Больше всего самолетов Ту-95 можно увидеть на фотографии, сделанной в июне — в общей сложности 15. В августе у взлетно-посадочной полосы стояло не менее четырех самолетов Ту-160.

Если к этому числу прибавить более 20 бомбардировщиков Ту-22М3, то, по словам бывшего начальника разведки Генштаба и депутата парламента Финляндии Пекки Товери (Pekka Toveri), получится около трети бомбардировщиков российской дальней авиации.

"Это большой объем техники. Поразительно, что им приходится покидать собственную базу „Энгельс“, чтобы избежать украинских атак. В „Энгельсе“ проводилось и обслуживание техники, поэтому на авиабазе „Оленья“ приходится использовать временные решения", — говорит Товери.

Недавно Украине удалось нанести удар по базе "Сольцы-2" под Новгородом и уничтожить там один самолет Ту-22М3 (в результате этого теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оно было оперативно ликвидировано пожарными расчётами. Повреждение получил один самолет, никто не пострадал — прим. ИноСМИ). Сообщается, что оттуда Россия также перебросила бомбардировщики на базу "Оленья".

Стратегическое расположение, протяженная взлетно-посадочная полоса

Ранее "Оленья" была центральной базой ВМФ, на которой базировались самолеты Ту-22М3. Взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 километра позволяет использовать даже самые крупные самолеты. "Оленья" является частью важного арктического направления.

Самолеты Ту-95 и Ту-160 известны тем, что Россия использует их для демонстрации своей мощи остальному миру. На них часто совершаются длительные демонстративные полеты в международном воздушном пространстве — например, в Северную Атлантику — куда для их идентификации отправляются истребители стран НАТО. Соединенные Штаты время от времени совершают схожие маневры на гигантских бомбардировщиках B-52 Stratofortress.

Ту-95 и Ту-160 соперничают с ними как по размерам, так и по характеристикам. Они тоже представляют собой "летающие склады бомб" с огромной огневой мощью. Они также способны нести и запускать ракеты с ядерными боеголовками. Благодаря технике значимость базы "Оленья" в конфликте России и Украины возрастает.

Бронк считает, что с точки зрения эксплуатации военной техники расположение базы для России не важно. "И бомбардировщики, и наиболее часто запускаемые ракеты Х-101 имеют настолько большую дальность действия, что база не накладывает на них никаких ограничений ни по месту запуска, ни по цели", — говорит Джастин Бронк. Самолеты вполне могут подняться в другом районе России и выполнить свою задачу на Украине.

Пекка Товери не считает, что переброску самолетов на базу "Оленья" нужно воспринимать как сигнал для Финляндии, например, из-за членства в НАТО, хотя Россия предупреждала, что в ближайшее время это приведет к мерам "военно-технического характера" в отношении Финляндии. "Это решение, принятое из соображений необходимости", — уверен Товери.

Он предварительно изучил фотографии и отвечает на вопросы редакции по электронной почте. "Когда на базе появятся возможности для постоянной эксплуатации техники, это уже можно будет воспринимать как меру „военно-технического характера“. Судя по всему, пока Финляндии такие сигналы не посылают", — считает Пекка Товери.

С другой стороны, говорит Товери, поскольку самолеты находятся на базе "Оленья", это облегчает задачу их обнаружения со стороны Финляндии, так как они располагаются вблизи границы.

Автор: Яри Алениус (Jari Alenius)