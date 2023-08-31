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РИА Новости

Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Минобороны: Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.

Такое поручение он дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где он проверил выполнение гособоронзаказа.



"По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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