Минобороны: Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.

Такое поручение он дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где он проверил выполнение гособоронзаказа.

"По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.