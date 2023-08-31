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ТАСС

Forbes: Украина может установить американские ракеты Sidewinder на МиГ-29 и Су-27

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Источник изображения: topwar.ru

Журналист Дэвид Экс сделал такое предположение на основе данных об иссякании запасов советских Р-73 и ожидании истребителей F-16

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Украина может установить обещанные в новом пакете помощи от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder на свои истребители Су-27 и МиГ-29. Такое мнение выразил журналист Дэвид Экс в статье, опубликованной в журнале Forbes.

По мнению журналиста, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро иссякают запасы советских управляемых ракет класса "воздух-воздух" Р-73. "Если только украинцы не собираются ждать поставок [истребителей] F-16, [обещанных властями Дании и Нидерландов], чтобы задействовать свои [ракеты AIM-9M] Sidewinder, то им придется интегрировать <...> AIM-9 <...> в [свои истребители] МиГ-29 и Су-27", - считает Экс.

По его словам, такая интеграция вполне возможна и при желании украинцы могли бы ее реализовать. Решающим фактором в данном вопросе, как пишет журналист со ссылкой на оценки польского эксперта, станет "энергоснабжение всего дополнительного оборудования".

Ранее американская администрация сообщила о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, в него будут включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, а также средства санитарного транспорта.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
AIM-9
F-16
HIMARS
Javelin ПТРК
Су-27
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