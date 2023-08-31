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ТАСС

"Алмаз-Антей" увеличивает поставки средств контрбатарейной борьбы в зону СВО

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Ян Новиков
Ян Новиков.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Алмаз-Антей" наращивает темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в войска в зону спецоперации. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Шойгу в среду проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области, в том числе на входящем в концерн "Алмаз-Антей" предприятии, выпускающем современные радиолокационные системы.

"Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции", - приводит слова Новикова военное ведомство РФ. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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