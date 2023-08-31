Шойгу отвел контрбатарейной борьбе важнейшую роль в спецоперации

Шойгу: в спецоперации сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе

Важнейшая роль в спецоперации отводится контрбатарейной борьбе, а также обеспечению российских сил всем необходимым для ее проведения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 30 августа.

«Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», — отметил он в ходе совещания по итогам поездки на предприятие концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области.

В ходе своего визита глава Минобороны РФ поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, которые применяются для проведения спецоперации.

Генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков доложил Шойгу о росте темпов создания и поставок средств контрбатарейной борьбы в соединения и части армии России. Он также отметил, что потенциальные производственные мощности были увеличены в два раза благодаря проведенным за последние два года реконструкции и техническому перевооружению.

В свою очередь, министр обороны потребовал организовать круглосуточную работу предприятия.

Еще в июле военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что российская армия стала более эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения спецоперации. По его словам, войска регулярно обнаруживают и уничтожают артиллерию противника. Эксперт подчеркнул, что методичная работа по выбиванию артиллерийских систем очень важна, так как без них ни наступление, ни оборону нельзя организовать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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