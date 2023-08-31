Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области

ЦАМТО, 30 августа. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия, входящего в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем.

Генеральный директор концерна Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.

Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства. Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.

По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции.

"В ходе специальной военной операции важнейшая роль на сегодняшний день отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.

Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.