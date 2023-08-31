Стартовал проект по подготовке кадров для оптико-электронной отрасли

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э.Баумана, Вологодским научным центром РАН и Вологодским государственным университетом (ВоГУ) запустил проект по развитию кадрового потенциала для оптико-электронной отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"В рамках целевой образовательной программы в Вологде будут готовить высококвалифицированных специалистов, которым по окончании обучения гарантировано трудоустройство на профильном предприятии "Швабе", - сказано в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации "Ростех" в среду.

В пресс-релизе отмечается, что первым этапом пилотного проекта станет обучение в Вологодском государственном университете группы студентов по профилю "Оптические приборы и системы в машиностроении". После завершения обучения они смогут работать на Вологодском оптико-механическом заводе (входит в холдинг "Швабе"). Это предприятие выпускает специализированную оптику гражданского назначения: прицелы, кронштейны, различные аксессуары для спортивно-охотничьего оружия, а также приборы ночного видения.

"Для Вологды это уникальный проект, так как ни одно учебное заведение в регионе не готовит специалистов по оптико-электронному направлению, хотя потребность в таких кадрах здесь высока. В рамках соглашения будет создана комплексная система подготовки кадров для предприятий оптической отрасли. Студенты смогут получить образование высокого уровня, подкрепленное дипломом МГТУ им. Баумана, в своем регионе", - сказал заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в июле в Вологодском государственном университете открылась первая лаборатория по направлению "Оптические приборы и системы в машиностроении" - "Лаборатория оптической физики". Учебный план и программа подготовки на ближайший год разработаны ВОМЗ совместно с МГТУ имени Баумана и Вологодским государственным университетом. Занятия в ней будут проводить преподаватели ВоГУ и сотрудники Вологодского оптико-механического завода, среди которых - руководители ведущих конструкторских бюро и инженеры с большим профессиональным стажем и ученой степенью.

"Для нас важно оперативно реагировать на реальные запросы предприятий ОПК в части пополнения кадрами. Открытие новой лаборатории на базе ВоГУ позволит целенаправленно проводить подготовку специалистов, востребованных на ВОМЗ. Ребята смогут реализовать перспективные проекты на высокотехнологичном оборудовании, а специалисты завода - передать свои знания и навыки будущему поколению сотрудников", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, на которого ссылается пресс-служба.

Также в планах у предприятия лицензирование образовательной программы магистратуры по направлению подготовки "Оптотехника" на базе Вологодского научного центра РАН. Ее выпускники смогут продолжить научную и опытно-конструкторскую деятельность на Вологодском оптико-механическом заводе. Кроме того, планируется создание молодежной лаборатории "Конструирование и технологии электронных средств и оптико-электронных приборов".