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Известия.ru

«Калашников» на 40% нарастил объемы выпуска стрелкового оружия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Концерн «Калашников» за год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%, заявил в среду, 30 августа, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Его сообщение приводится на сайте компании.

«Сегодня «Калашников» — флагман российской оборонки, который вносит существенный вклад в достижение целей специальной военной операции», — отметил он.

По его словам, почти в 1,5 раза за аналогичный период вырос также выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь», «Стрела» и «Китолов».

Оздоев также обратил внимание на то, что концерн нарастил объемы производства беспилотников. В будущем этот тренд будет усиливаться, считает он.

11 августа президент «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что концерн разрабатывает вариант управляемой ракеты «Вихрь» для беспилотников. По его словам, модификации данной ракеты хорошо показали себя в зоне спецоперации.

До этого, 7 августа, концерн сообщил о планах увеличения объема производства автомата АК-12. Уточняется, что в рамках гособоронзаказа на 2023 и 2024 годы его производство станет рекордным.


11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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