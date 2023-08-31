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РИА Новости

"Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций

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Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новейших средств разведки огневых позиций

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций, сообщили в Минобороны России по итогам визита главы ведомства Сергея Шойгу на завод в Тульской области.

"Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций", — рассказал министру глава госконцерна Ян Новиков.


Как говорится в пресс-релизе ведомства, за два года, в течение которых шла реконструкция и техническое переоснащение, производственные мощности предприятий "увеличились в разы".

"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", — сказал министр на совещании с руководителями концерна.

В ведомстве добавили, что Шойгу потребовал "организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7".

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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