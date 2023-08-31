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Военное обозрение

«Долги гасить будет непросто»: военные расходы Индонезии достигли впечатляющего размера

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Источник изображения: topwar.ru

До недавнего времени основным заемщиком на мировом рынке вооружений являлась Польша, основная часть долга которой приходится на Южную Корею и образовалась за поставки танков, САУ, легких истребителей и прочей техники. Однако, похоже на то, что в части неоплаченных военных приобретений Варшаву обгоняет Индонезия, но ее экономика хотя бы находится на 7-м в мире месте (ВВП по ППС), в отличие от польской, занимающей 21-ю позицию.

Как сообщается в местном издании CNBC, Минфин страны дал военному ведомству право совершать закупки в размере $34,4 млрд, из которых $25 млрд уже распределены по заказам. При этом сделки совершаются под гарантии Минфина, который должен самостоятельно искать иностранных кредиторов.

Отмечается, что кредиты были использованы для приобретения как новой техники, например, истребителей Rafale, военно-транспортных самолетов A400M, радаров ПВО GM400 Alpha, так и подержанной, такой как истребители Mirage 2000-5. На подходе новые контракты, в том числе закупка подлодок на $2,1 млрд, самолетов ДРЛО на $0,8 млрд и многой другой техники.

Расходы на оборону приняли фантастический размер. Учитывая сумму выделенных Минобороны средств, будет непросто погасить долги

- говорится в издании.

Однако это далеко не потолок военных расходов, так как Минобороны должно разработать новую программу закупок на период 2025-2029 годов, однако МО еще не подготовило даже ее черновой набросок, что, видимо, приведет к столь же спонтанным сделкам, как и сейчас, без соответствующего изучения потребностей вооруженных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Нужно анализировать формируемый боевой порядок: количество боевых самолетов, транспортной авиации, надводных боевых кораблей и прочих систем вооружения

- полагает автор, подчеркивая и необходимость учета расходов на обслуживание новой техники.

С его слов, всего за время президентства Сусило Бамбанга Юдойоно и Джоко Видодо, то есть с 2004 года по настоящее время, за счет иностранных кредитов было закуплено военной продукции на сумму около $50 млрд. При этом основная часть сделок приходится на последние годы.

Закупка систем вооружения является необходимостью. Но должна быть преемственность в отношении определенных программ

- пишет автор, опасаясь, что после новых выборов, запланированных на 2024 год, может начаться пересмотр сделок.

Как он указывает, при закупке иностранной техники необходимо создавать условия для развития национальной оборонки. Формально каждый контракт, предусматривающий приобретение зарубежных изделий, должен сопровождаться передачей технологий.

При этом поставщики не готовы создавать производство боевых самолетов в Индонезии. В этой связи автор возлагает надежды на развертывание военного судостроения, так как строительство фрегатов и подлодок является менее сложной задачей, чем истребителей. Но проблема заключается в том, готовы ли имеющиеся верфи справиться с оборонным заказом.

Будет ли программа передачи технологий успешной или нет, станет ясно только через несколько лет, когда оборонная промышленность Индонезии разработает свою собственную продукцию

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Индонезия
Польша
Южная Корея
Продукция
A400M
Mirage-2000
Rafale
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