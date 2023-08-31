Войти
ТАСС

Швейцария присоединилась к реестру ущерба Украине

246
0
0
Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в Федеральном совете Швейцарии, этот шаг подчеркивает поддержку Берном "лиц, затронутых войной, и политического процесса реконструкции Украины"

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы реестру ущерба Украине, причиненного Украине в результате боевых действий. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

"На своем заседании 30 августа Федеральный совет принял решение о присоединении Швейцарии к этому реестру ущерба", - говорится в сообщении. Этот шаг "подчеркивает поддержку Швейцарией лиц, затронутых войной, и политического процесса реконструкции Украины", пояснили в Берне. Присоединение Швейцарии к реестру будет в ближайшее время официально оформлено в Совете Европы. В сообщении отмечается, что к реестру "к настоящему времени присоединились 37 стран - членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и Европейский союз".

Совет Европы официально утвердил на встрече в Рейкьявике 16-17 мая текущего года создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Как заявил тогда глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, "реестр будет базироваться в Гааге". По его словам, он создан в тесном сотрудничестве с Украиной и "будет получать, обрабатывать и хранить заявки [на компенсацию ущерба]".

Не участвующая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Нидерланды
Россия
США
Украина
Швейцария
Япония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.11.2022
Японский эксперт объяснил, когда на самом деле начался конфликт на Украине
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
28.02.2022
От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине
14.10.2021
США не пригласили Россию на первую многостороннюю встречу по борьбе с кибервымогательством
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 03:59
  • 1
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 31.08 03:14
  • 54833
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 20:07
  • 12
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА
  • 30.08 18:31
  • 26
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 18:05
  • 1
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 30.08 18:01
  • 2
Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
  • 30.08 16:38
  • 2
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 30.08 16:38
  • 54
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 30.08 16:09
  • 0
Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии
  • 30.08 15:07
  • 65
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 30.08 12:54
  • 1
«Все силы на защиту полуострова»: как оборонять Крым после угроз Киева уничтожать "все российское"
  • 30.08 10:59
  • 2626
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.08 05:42
  • 1
Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд