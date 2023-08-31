Индийский луноход прислал на Землю фото посадочного модуля

Камеры для миссии "Чандраян-3" разработала индийская Лаборатория электрооптических систем

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал на Землю фотографии посадочного модуля "Викрам". Фото разместила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Улыбнись, пожалуйста! Сегодня луноход "Прагьян" "щелкнул" снимок посадочного модуля "Викрам", - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что изображение было получено благодаря фотокамере, установленной на луноходе. Камеры для миссии "Чандраян-3" разработаны индийской Лабораторией электрооптических систем, отмечает ISRO.

На фотографиях также видны приборы - датчик пенетратор для анализа лунной почвы и сейсмометр для исследования лунной сейсмической активности.

В минувшую среду спускаемый модуль индийской миссии, получивший название "Викрам" в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Миссия должна проработать по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).