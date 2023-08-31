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ТАСС

СМИ: NASA может остаться без связи со своими миссиями из-за перегрузки сети

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Источник изображения: vpk-news.ru

Руководитель департамента межпланетной связи в Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанна Додд отметила, что ведомство не располагает "денежными поступлениями, которые могли бы решить проблемы"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может потерять связь со своими научными миссиями из-за увеличивающейся нагрузки на Сеть дальней космической связи (DSN) и нехватки денежных средств. Об этом сообщил портал Space News.

По его данным, сеть радиоантенн, которые расположены в Австралии, США, Испании и поддерживают межпланетные космические миссии, стала испытывать повышенную нагрузку с запуском лунной миссии Artemis I. Space News отмечает, что "растущий спрос, но сокращающийся бюджет создают нагрузку на Сеть дальней космической связи NASA, угрожая ее способности обеспечивать связь для научных миссий агентства и лунных экспедиций Artemis I".

"Мы почти вдвое увеличиваем нагрузку на DSN, - приводит портал слова руководителя департамента межпланетной связи в Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанны Додд. - Нагрузка увеличивается, это очень тревожит". Она также подчеркнула, что аэрокосмическое ведомство не располагает "денежными поступлениями, которые могли бы решить проблемы".

16 ноября прошлого года NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа программы Artemis. Второй этап (Artemis 2) будет включать облет Луны на корабле Orion с экипажем на борту, третий (Artemis 3) - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии. 

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