«Ещё компактнее»: в Британии сокращают численность армии

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Несмотря на дебаты в парламенте, британское командование отстояло необходимость дальнейшего сокращения численности армии.

Армия будущего будет более компактной, смертоносной, маневренной и будет более эффективно соответствовать текущим и будущим угрозам

- полагают в Минобороны.

К 2025 году правительство намерено сократить штатную численность армии с 76 000 до 72 500 человек. Отчет, сравнивающий личный состав на 1 апреля 2023 и 2022 годов, показывает сокращение численности ВМС и Корпуса морской пехоты до 29 350 чел., армии – до 74 830, ВВС – до 29 380. Всего в ВС осталось 133 570 чел., что на 2,4% меньше прошлогоднего показателя.

Наибольшее сокращение пришлось на армию (3,1%), при этом эта динамика продолжится: к 2025 году планируется уменьшить ее численность до 72,5 тыс. чел. (предыдущий целевой показатель составлял 80 тыс.) при увеличении армейского резерва до 30 100 военнослужащих.

Ряд парламентариев выразили свое несогласие, в частности, указав, что для выполнения роли Британии в НАТО требуется как минимум 80 тыс. бойцов, а с планируемой численностью солдат придется распылять для решения самых разных задач, от борьбы со стихийными бедствиями до ведения экспедиционной войны.

В ответ министр обороны Бен Уоллес заявил, что сосредоточение внимания исключительно на численности армии не является целостным; модернизация и технологический прогресс должны компенсировать сокращение личного состава.

В итоге парламентский комитет по обороне пришел к выводу, что, хотя численность войск имеет решающее значение, она не является окончательным показателем возможностей армии. Ключевой вопрос заключается в том, обладает ли армия необходимыми ресурсами и навыками для выполнения поставленных задач, учитывая качество снаряжения и глубину подготовки.