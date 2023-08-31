Navantia построит гидрографические суда для ВМС Испании

ЦАМТО, 30 августа. Минобороны Испании поручит госкомпании Navantia проектирование и строительство двух гидрографических судов прибрежной зоны (BHC – Buques Hidrograficos Costeros).

Заключение контракта было одобрено 22 августа правительством страны.

Как сообщает Infodefensa.com, ориентировочная стоимость заказа составляет 158,6 млн. евро. Программа реализуется в рамках модернизации Вооруженных сил страны.

Как ожидается, новые суда усилят гидрографическую флотилию, отвечающую за картографирование морского дна и другие исследования в интересах вооруженных сил и государственных структур. В частности, суда будут отвечать за гидрографические изыскания, океанографические работы и исследования подводного рельефа, обновление маршрутов, фотосъемку побережья, сбор метеорологических данных и т.д.

Суда будут построены компанией Navantia на предприятии в Сан-Фернандо. Минобороны совместно с компанией уже прорабатывают требования к новым судам, длина которых составит 47 м, водоизмещение – около 900 т.

Целью программы является замена флота гидрографического института ВМС (Instituto Hidrografico de la Marina – IHM), который эксплуатируется с 1970-х годов. В его состав, в частности, входят суда (А-31) "Маласпина", (А-32) "Тофиньо" и (А-23) "Антарес". Первые два были построены компанией Empresa Nacional Bazan (в настоящее время Navantia) в Сан-Фернандо и приняты на вооружение в 1975 году.

Спроектированный и построенный бывшим Empresa Nacional Bazan в Сан-Фернандо "Антарес" состоит на вооружении ВМС с 1974 года.