ВМС Венесуэлы получили четыре иранских ракетных катера "Пейкап-3"

ЦАМТО, 30 августа. Военно-морские силы Венесуэлы получили четыре произведенных в Иране новых быстроходных ракетных катера "Пейкап-3" (Peykaap III, другое обозначение "Зульфикар").

Как сообщает Defensa.com, новые катера еще не приняты на вооружение и проходят приемочные испытания. Ранее, 20 июля 2023 года, венесуэльские ВМС уже получили два катера данного типа (LCM-103 и LCM-105). Все катера войдут в состав дивизиона боевых катеров (это подразделение было сформировано в сентябре 2022 года).

На данный момент дивизион боевых катеров, дислоцированный на военно-морской базе "Теньенте де Навио Томас Вега" в порту Туриамо (штат Арагуа), эксплуатирует до четырех ракетных катеров-перехватчиков класса Orinoco / Damen 1102 (AB Orinoco LCC-01, AB Capaya LCC-05, AB Tocuyo LI-10, AB Pacaracaima LCC-13), которые были модифицированы в марте 2022 года с использованием 107-мм реактивной системы залпового огня Fajr-1 иранского производства.

Эксплуатируемый военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) "Зульфикар" является модифицированной и производимой в Иране версией северокорейского торпедного катера IPS-16 (Peykaap I), полученного в 2002 году.

Стандартное водоизмещение катера составляет 13,75 т, длина – 17,3 м, ширина – 3,75 м, осадка – 0,7 м. Один гребной винт приводится в действие двумя дизельными двигателями общей мощностью 2400 л.с. (1,8 МВт), что позволяет развивать максимальную скорость 52 узла (96 км/ч).

Вооружение катера версии "Пейкап-3" составляют две пусковые установки противокорабельных ракет Kowsar / Nasr с дальностью стрельбы 38 км и скоростью 0,8М. В венесуэльской комплектации для самообороны используются два (один в носовой и один в кормовой части) 12,7-мм пулемета W85 китайского производства (копия российского ДШКМ).

В марте этого года командующий ВМС КСИР вице-адмирал Алиреза Тангсири заявлял, что в перспективе скорость катеров "Зульфикар" будет увеличена, а вооружение составят четыре противокорабельные ракеты "Наваб" с дальностью стрельбы 25 км вместо нынешних двух.