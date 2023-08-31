Войти
ЦАМТО

ВМС Венесуэлы получили четыре иранских ракетных катера "Пейкап-3"

246
0
0
Peykaap III [Zolfaghar]
Peykaap III [Zolfaghar].
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 30 августа. Военно-морские силы Венесуэлы получили четыре произведенных в Иране новых быстроходных ракетных катера "Пейкап-3" (Peykaap III, другое обозначение "Зульфикар").

Как сообщает Defensa.com, новые катера еще не приняты на вооружение и проходят приемочные испытания. Ранее, 20 июля 2023 года, венесуэльские ВМС уже получили два катера данного типа (LCM-103 и LCM-105). Все катера войдут в состав дивизиона боевых катеров (это подразделение было сформировано в сентябре 2022 года).

На данный момент дивизион боевых катеров, дислоцированный на военно-морской базе "Теньенте де Навио Томас Вега" в порту Туриамо (штат Арагуа), эксплуатирует до четырех ракетных катеров-перехватчиков класса Orinoco / Damen 1102 (AB Orinoco LCC-01, AB Capaya LCC-05, AB Tocuyo LI-10, AB Pacaracaima LCC-13), которые были модифицированы в марте 2022 года с использованием 107-мм реактивной системы залпового огня Fajr-1 иранского производства.

Эксплуатируемый военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) "Зульфикар" является модифицированной и производимой в Иране версией северокорейского торпедного катера IPS-16 (Peykaap I), полученного в 2002 году.

Стандартное водоизмещение катера составляет 13,75 т, длина – 17,3 м, ширина – 3,75 м, осадка – 0,7 м. Один гребной винт приводится в действие двумя дизельными двигателями общей мощностью 2400 л.с. (1,8 МВт), что позволяет развивать максимальную скорость 52 узла (96 км/ч).

Вооружение катера версии "Пейкап-3" составляют две пусковые установки противокорабельных ракет Kowsar / Nasr с дальностью стрельбы 38 км и скоростью 0,8М. В венесуэльской комплектации для самообороны используются два (один в носовой и один в кормовой части) 12,7-мм пулемета W85 китайского производства (копия российского ДШКМ).

В марте этого года командующий ВМС КСИР вице-адмирал Алиреза Тангсири заявлял, что в перспективе скорость катеров "Зульфикар" будет увеличена, а вооружение составят четыре противокорабельные ракеты "Наваб" с дальностью стрельбы 25 км вместо нынешних двух.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
КНДР
Компании
Damen Shipyards
Похожие новости
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
18.06.2019
South China Morning Post (Гонконг): забудьте о дружбе Си и Путина, особые отношения между США и Великобританией заслуживают гораздо больше внимания, чем отношения между Китаем и Россией
07.06.2013
Рынок вооружений подвели под правила
27.10.2008
Лавров назвал санкции против "Рособоронэкспорта" противоправными
30.07.2008
В США рассматривают возможность отмены санкций против Рособоронэкспорта
01.03.2007
Проливы захлопнутся одновременно Иран и Индонезия договариваются о совместных действиях в случае вооруженного конфликта в проливах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 03:59
  • 1
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 31.08 03:14
  • 54833
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 20:07
  • 12
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА
  • 30.08 18:31
  • 26
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 18:05
  • 1
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 30.08 18:01
  • 2
Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
  • 30.08 16:38
  • 2
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 30.08 16:38
  • 54
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 30.08 16:09
  • 0
Последние приготовления Польши к вооруженной агрессии
  • 30.08 15:07
  • 65
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 30.08 12:54
  • 1
«Все силы на защиту полуострова»: как оборонять Крым после угроз Киева уничтожать "все российское"
  • 30.08 10:59
  • 2626
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.08 05:42
  • 1
Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд