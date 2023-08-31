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ТАСС

Латвия заявила, что развивает собственное производство крупнокалиберных боеприпасов

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Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости, Оксана Джадан

Министр обороны страны Инара Мурниеце сообщила, что ее страна планирует подготовить 3 тыс. украинских военных

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Латвия наращивает полноценное производство крупнокалиберных боеприпасов на своей территории. Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце по прибытии на неформальное заседание министров обороны и иностранных дел Евросоюза, которое проходит в Толедо.

"У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов. Мы начнем с изготовления некоторых частей для них. Но постепенно мы разовьем их производство полного цикла", - сказала Мурниеце.

В своем заявлении глава оборонного ведомства также затронула тему военной помощи Украине. "Наша военная помощь превысила 1% ВПП", - подчеркнула министр. По ее словам, это значительный показатель, учитывая небольшие размеры Латвии. Глава оборонного ведомства также добавила, что страна планирует подготовить 3 тыс. украинских военных.

Неформальные встречи глав МИД проводятся дважды в год в странах, председательствующих по полгода в Совете ЕС. Как правило, по итогам этих заседаний никаких официальных решений и документов не принимается. 

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Страны
Латвия
Украина
Проекты
Евросоюз
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