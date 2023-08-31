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ТАСС

В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей

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Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации.
Источник изображения: © Кадр видео RT

Комплекс предназначен для оперативного обнаружения подвижных целей с мгновенным установлением геопозиции на расстоянии до 35 км

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Испытания нового комплекса обнаружения подвижных целей завершены в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Первый экспериментальный образец оптико-электронного комплекса с расширенными тактико-техническими характеристиками - системы автоматизированного управления разведкой и оптическим наблюдением (далее - САУ РОН) нашей разработки успешно завершил боевую апробацию на донецком и запорожском фронтах", - сказал Рогозин.

Комплекс предназначен для оперативного обнаружения подвижных целей с мгновенным установлением геопозиции на расстоянии до 35 км. "Таким образом можно мгновенно увидеть любой дрон, самолет, артиллерийское орудие, дать нашей артиллерии целеуказание и уничтожить цель", - пояснил Рогозин.

Он уточнил, что испытания проходили на линии боевого соприкосновения, где комплекс показал свою эффективность. В настоящее время экспериментальный образец находится на доработке с учетом замечаний военных специалистов. Уже через неделю несколько образцов будут отправлены на фронт. 

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