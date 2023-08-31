Bloomberg: урегулирование на Украине по "корейскому сценарию" кажется наиболее вероятным

По мнению колумниста агентства Андреаса Клута, "мудрость прошлого подсказывает", что в ситуации вокруг Украины "пришло время продолжать борьбу и вести переговоры одновременно", смирившись с тем, что одержать победу не удастся

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Урегулирование украинского конфликта по образцу Германии и Израиля маловероятно, наиболее применимым в текущей ситуации кажется корейский сценарий. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, мирное урегулирование по формуле "прекращение огня без заключения мира", которое выбрали стороны конфликта на Корейском полуострове, не кажется идеальным решением украинского конфликта, но в настоящий момент представляется "лучшим из имеющихся" вариантов. Несмотря на то, что окончательного решения корейского вопроса найдено не было - Северная и Южная Корея всего лишь зафиксировали границы по положению двухлетней линии фронта - это "перемирие сохраняется до сих пор", подчеркивает автор. По мнению Клута, "мудрость прошлого подсказывает", что в ситуации вокруг Украины "пришло время продолжать борьбу и вести переговоры одновременно", смирившись с тем, что одержать победу не удастся.

Урегулирование украинского вопроса по образцу Германии и Израиля, которое сейчас активно обсуждается в СМИ, не подходит сторонам, считает журналист. Он считает нереалистичным сценарий включения Западной Украины в состав НАТО, как это имело место быть в случае с ФРГ. В отличие от украинцев западным немцам удалось "образовать государство с фиксированными границами", которые признали все заинтересованные стороны, включая СССР. Сравнения положения Украины с Израилем, по его оценкам, также неприменимы в текущей ситуации, поскольку американская сторона обеспечила Иерусалиму формальные гарантии безопасности "только после того, как Израиль выиграл уже четыре войны против своих арабских противников".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.